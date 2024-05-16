Braid, Anniversary Edition получила отличные оценки международной прессы

Braid, Anniversary Edition была встречена международной прессой с отличными оценками, подтверждая качество ремастера проекта Джонатана Блоу, который с точки зрения механики и идей представляет собой все еще актуальный опыт.
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Доступное вчера на ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и мобильных устройствах через Netflix, Braid, Anniversary Edition включает в себя комбинацию из сорока уровней новых и переработанных уровней, значительно обогащающих оригинальную игру.
Юбилейное издание Braid дебютирует спустя пятнадцать лет после выхода оригинала на Xbox 360, который в свое время завоевал большую аудиторию благодаря свежести идей и по-настоящему интригующей и оригинальной концепции.
Под командованием героя, стремящегося спасти принцессу, нам фактически придется проходить все более сложные уровни, которые похожи на головоломки, которые нужно решать, используя возможность перемотки времени, но всегда разными и творческими способами. Переиздание Braid также включает пятнадцать часов комментариев автора и множество дополнительных материалов.