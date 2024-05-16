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Braid 06.08.2008
Аркада
8.7 292 оценки

Braid, Anniversary Edition получила отличные оценки международной прессы

monk70
Новости

Braid, Anniversary Edition была встречена международной прессой с отличными оценками, подтверждая качество ремастера проекта Джонатана Блоу, который с точки зрения механики и идей представляет собой все еще актуальный опыт.

  • GamesBeat - 10
  • PlayStation Universe - 9,5
  • Noisy Pixel - 9
  • God is a Geek - 9
  • PlayStation LifeStyle - 9
  • GamingBolt - 9
  • Pure Xbox - 9
  • XboxEra - 9
  • Nintendo Life - 9
  • Worth Playing - 9
  • Hardcore Gamer - 9
  • Push Square - 8
  • TheGamer - 8
  • Video Chums - 8

Доступное вчера на ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и мобильных устройствах через Netflix, Braid, Anniversary Edition включает в себя комбинацию из сорока уровней новых и переработанных уровней, значительно обогащающих оригинальную игру.

Юбилейное издание Braid дебютирует спустя пятнадцать лет после выхода оригинала на Xbox 360, который в свое время завоевал большую аудиторию благодаря свежести идей и по-настоящему интригующей и оригинальной концепции.

Под командованием героя, стремящегося спасти принцессу, нам фактически придется проходить все более сложные уровни, которые похожи на головоломки, которые нужно решать, используя возможность перемотки времени, но всегда разными и творческими способами. Переиздание Braid также включает пятнадцать часов комментариев автора и множество дополнительных материалов.

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Braid
06.08.2008
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