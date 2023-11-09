Дата выхода Braid Anniversary Edition назначена на 2024 год

Юбилейное издание Braid, которую многие считают одной из величайших инди-игр всех времен, выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, ПК и Netflix 30 апреля 2024 года. Релиз для Mac и Linux должен выйти позже.

Braid — это игра-платформер-головоломка, первоначально выпущенная в августе 2008 года дизайнером Джонатаном Блоу на пике популярности аркадного сервиса Xbox Live для Xbox 360. Геймплей вращается вокруг привлекательной механики управления временем, которую игроки используют для прогресса.

Юбилейное издание включает улучшенный звук, а также новые миксы и варианты саундтрека Мартина Стига Андерсена (Control, Inside) и Ганса Кристиана Кока. Что особенно важно, графика «перерисована вручную» оригинальным художником Дэвидом Хеллманом, а анимация с дополнительными кадрами обеспечивает более плавное движение в игре.

Вы можете переключаться между старой и новой Braid на лету. Также есть комментарии разработчиков.