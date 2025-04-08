Состоялся релиз старомодной адвенчуры Brassheart на РС

Point & click-адвенчура Brassheart, которая должна была выйти еще в 2019 году, высадилась на PC. Она рассказывает об альтернативных 1920-х в декорациях дизельпанка.

Отец главной героини Brassheart, девушки по имени Пола, построил продвинутого робота. Тот же взял и похитил ученого, а заодно задался целью механизировать всю планету. К счастью, Пола благодаря подсказкам отца примерно представляет, как «очеловечить» бунтарей. За этим она и отправится в путешествие, сопровождаемая автоматоном Паскалем.

На момент публикации поста у игры положительные отзывы в стиме.