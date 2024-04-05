Бесплатный файтинг Brawlhalla получит кроссовер с WWE

Чтобы отпраздновать WrestleMania 40, в эти выходные все предметы Brawlhalla x WWE Crossover будут в распродаже!
Разблокируйте всех суперзвезд WWE в Brawlhalla по сниженной цене Mammoth Coin, начиная с сегодняшнего дня — пятницы, 5 апреля, 5 утра по восточному времени, до понедельника, 8 апреля, 4:59 утра по восточному времени.
Полный список товаров по акции включает в себя:
- The Rock Epic Crossover – «Чувствуете запах того, что готовит Рок?» Обладая своим фирменным оружием «Народный локоть», Рок готов сразиться с конкурентами.
- Эпический кроссовер Джона Сины – «Ты меня не видишь».
- The Rock Epic Crossover – «Чувствуете запах того, что готовит Рок?» Обладая своим фирменным оружием «Народный локоть», Рок готов сразиться с конкурентами.
- Эпический кроссовер Бекки Линч — «Я — мужчина». Остерегайтесь ее удара руками, поскольку на арене доминирует Бекки Два Пояса.
- Ксавьер Вудс Эпический кроссовер – «Сила позитива!» Вместе со своими товарищами по команде Биг И и Кофи Ксавьер приносит на ринг Новый день!
- Эпический кроссовер Гробовщика – «Смерть никого не ждет». Оснащенный своим фирменным оружием «Последняя поездка», Мертвец сразит любого соперника!
- Эпический кроссовер Roman Reigns – «Выпустите на ринг большого пса!» Большой Пес использует еще более сильные удары, чтобы уничтожать своих врагов.
- Эпический кроссовер Аски – «Императрица завтрашнего дня сразит тебя». Никто не готов встретиться с Императрицей завтрашнего дня!
- Эпический кроссовер Macho Man – «Я лучший из лучших!» ОООООО Да!!! «Мачо» Рэнди Сэвидж покажет, почему он король ринга!!
Brawlhalla — это бесплатный платформерный файтинг, разработанный Blue Mammoth. В нем более 80 миллионов игроков со всего мира сражаются за славу Валгаллы. В игре более 50 уникальных персонажей, одиночный и кооперативный режимы, а также сетевые и локальные матчи, а также кроссплатформенная поддержка устройств семейства Xbox One, включая Xbox One X и новую Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, ПК и мобильные платформы с операционными системами iOS и Android.