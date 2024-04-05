Бесплатный файтинг Brawlhalla получит кроссовер с WWE

Бесплатный файтинг-платформер, бои которого рассчитаны на участие до восьми игроков в локальном или онлайн-мультиплеере.

Brawlhalla позволяет вам сражаться в обычных казуальных боях, повышать свой райнг в рейтинговых матчах или создавать кастомные комнаты, чтобы веселиться с друзьями в своей особой атмосфере.

На уровнях вы можете подобрать различное оружие, которое даст вам преимущество над врагом: мечи, топоры, молоты, бластеры, ракетницы и многое другое. Каждое оружие существенно изменяет стиль игры и доступные возможности.

Помимо оружия вы можете использовать и гаджеты. Мины, бомбы и шары с лезвиями добавляют в игру еще больше опасности, позволяя игрокам моментально изменять ход матча в свою пользу.