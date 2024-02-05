Научно-фантастическая стратегия-рогалик Breachway отправится в ранний доступ в следующем месяце

Hooded Horse сообщила, что Breachway, научно-фантастическая игра в жанре «рогалик» от Edgeflow Studio, выйдет в ранний доступ для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store 22 марта 2024 г. Игроки смогут испытать эту захватывающую пошаговую тактическую космическую игру во время фестиваля Steam Next Fest – опробовать несколько типов кораблей, а также познакомиться с прологом и первая зона недавно реализованной карты галактики.
Выбирайте один из нескольких классов кораблей, собирайте команду, настраивайте снаряжение и готовьтесь к динамичным пошаговым космическим сражениям. Используйте свою колоду, ресурсы корабля и способности с максимальной эффективностью, улучшайте свое оборудование, чтобы разблокировать новые карты, и открывайте новые комбинации для борьбы с постоянно растущими угрозами, исследуя нестабильную галактику, полную конкурирующих фракций в поисках «Сигнала».
Первоначальное предложение раннего доступа Breachway будет включать как минимум четыре типа кораблей и несколько зон для исследования, а также полный набор вариантов оборудования, обширный пул карт, случайные события, несколько боевых сред и метапрогресс. Команда разработчиков усердно работала над своим видением и с нетерпением ждет возможности поделиться им с игроками и сотрудничать со своим сообществом в продвижении игры вперед.
Breachway будет локализована с английского на немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, чешский, венгерский, украинский, русский, турецкий, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский.