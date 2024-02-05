Научно-фантастическая стратегия-рогалик Breachway отправится в ранний доступ в следующем месяце

Соберите команду, снарядите корабль и отправляйтесь исследовать галактику в этой космической карточной игре.

На вашем корабле присутствует довольно разношерстная команда, каждый член которой обладает своими убеждениями. Ваши люди будут по-разному реагировать на то, как вы ведёте себя с различными фракциями.

Во время своего путешествия вы встретите множество разнообразных событий, которые заставят вас принимать морально сложные решения.

Вы можете покупать или добывать мощное оборудование для своего корабля, чтобы улучшать его характеристики. Кроме того, по мере прохождения игры вы сможете открыть новые корабли.