ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Breathedge 2 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица, Космос, Юмор, Научная фантастика
7.6 31 оценка

На ПК вышла демоверсия выживания Breathedge 2

Simple Jack

Студия RedRuins Softworks опубликовала в Steam демо Breathedge 2 — сиквела юмористического экшена о выживании в космосе. Пробная версия будет доступна во время фестиваля «Играм быть» с 21:00 МСК 24 февраля до 21:00 МСК 3 марта 2025 года.

Герои Breathedge 2 — участники экспедиции к далеким мирам. Отныне протагонист сможет посетить различные планеты не в гордом одиночестве. Бессмертная курица и злобная корпорация никуда не делись.

В демоверсии доступны первые сюжетные и побочные задания, экипировка, ресурсы, крафт и всякий космический мусор. Качество не финальное, но дает представление о базовых механиках игры.

Первая часть Breathedge вышла в 2021 году и собрала неплохие отзывы. В ней протагонист терпел бедствие в космосе во время транспортировки тела своего умершего дедушки и впервые сталкивался с корпорацией «Breathedge».

Источник  
20
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Рикочико

Я что один увидел изменения на сайте!?

Почему, то что раньше требовало один клик, теперь требует два? Это такая пародия на Windows 11?

В полной версии сайта, на сенсорном дисплее теперь вообще невозможно зайти на форум или новости.

14
KeanuReeves

на самом деле я тоже хотел начать ныть насчет двух кликов, но там просто наводишься на РАЗДЕЛЫ и оно само открывается и ты так же тыкаешь на новости как и до этого. Поэтому что так 1 что так 1, но стало странно и зачем это сделали не ясно.

0
Real Slim Shady

Это вам не Starfield, тут сюжет есть.

5
WerGC

хорошая наша игра за которую не стыдно

2
Темный-Властелин

я ее брал когда то, жаль короткая была

1
Александр Дантес

Трейлер огонь конечно особенно момент где в кадре "бой с телевизором", но у меня уже аллергия на демо версии.

0