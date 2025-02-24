На ПК вышла демоверсия выживания Breathedge 2

Студия RedRuins Softworks опубликовала в Steam демо Breathedge 2 — сиквела юмористического экшена о выживании в космосе. Пробная версия будет доступна во время фестиваля «Играм быть» с 21:00 МСК 24 февраля до 21:00 МСК 3 марта 2025 года.

Герои Breathedge 2 — участники экспедиции к далеким мирам. Отныне протагонист сможет посетить различные планеты не в гордом одиночестве. Бессмертная курица и злобная корпорация никуда не делись.

В демоверсии доступны первые сюжетные и побочные задания, экипировка, ресурсы, крафт и всякий космический мусор. Качество не финальное, но дает представление о базовых механиках игры.

Первая часть Breathedge вышла в 2021 году и собрала неплохие отзывы. В ней протагонист терпел бедствие в космосе во время транспортировки тела своего умершего дедушки и впервые сталкивался с корпорацией «Breathedge».