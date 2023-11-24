Thunderful хочет продать Headup Games спустя два с половиной года после приобретения

Компания Thunderful, по всей видимости, хочет продать издателя Headup Games, спустя два с половиной года после приобретения немецкой компании за сумму в 11 млн. евро.

Как вы помните, в прошлом году Thunderful приобрела сомервильскую студию Jumpship, но, видимо, в стратегии компании, возглавляемой Мартином Вальфишем, что-то изменилось.

Генеральный директор сообщил инвесторам, что с момента приобретения Headup Games внесла большой вклад в развитие Thunderful, но, проанализировав активы и текущие приоритеты, они пришли к выводу, что необходимо сменить курс, и поэтому намерены продать этот актив.

Основанная в 2009 году компания Headup Games выпустила большое количество игр, заявив о себе как о немецком издателе, ориентированном на независимую сцену. К числу наиболее известных игр компании, несомненно, относится серия Bridge Constructor.