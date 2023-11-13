Фанат активно скупает копии игры Brink и требует выпустить сиквел

Пользователь Reddit с ником “Brink_2” решил обратить внимание разработчиков Ubisoft на себя и игру довольно необычным способом. Он активно скупает все возможные версии и издания игры и требует выпустить сиквел командного шутера. Другие пользователи поддержали стремление игрока, и подчеркнули, что проект был незаслуженно забыт.
Напомним, что Brink вышла в 2011 году. По сюжету, на планете случился глобальный катаклизм, из-за которого уровень мирового океана поднялся, и затопил города. Выжившие спаслись на огромном ковчеге. Но случилась классовая борьба. Богатые жируют в чистых помещениях центральной части, пока бедняки дерутся за остатки воды в трущобах. Геймплейно Brink можно сравнить с Team Fortress 2. У классов есть свои абилки: инженер строит турели, шпион принимает на себя облик вражеского бойца. А сюжет подается походу прохождения PvP миссий, исход которых решает, какая сторона в итоге одержит верх.
Дурачок отдаёт деньги тем кто не выпускает для него сиквел. Эталонный покупатель для Ubisoft.
Чел видимо до сих пор живет в 2011 и думает, что студия живая
при чем здесь юбисофт? если беседки игра?
ну что тебе тут сказать, тут такая аудитория, новостники не могут издателя загуглить, другие в комментариях пишут и их залайкивают, тоже не зная кто и что, так и живем в борьбе за баллы, а не за качество и адекватность!
это та игра с отвратительными рожами которая?фууу
Хрень же. Ещё и в какой-то дурацкой стиллистике.