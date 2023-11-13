Фанат активно скупает копии игры Brink и требует выпустить сиквел

Взрывной шутер от первого лица с элементами паркура.

Brink объединяет черты синглплеера, соревновательного мультиплеера и кооператива, позволяя развивать персонажа при игре в одиночку, с друзьями или против соперников в онлайне и бесшовно переключаться между кампанией и многопользовательскими режимами. Сражаясь за шанс человечества на выживание, вы сами определяете свою роль в битве. Brink предлагает динамичные локации, расширенную систему кастомизации и инновационную систему управления.

События игры разворачиваются в парящем городе Арке, который находится на грани гражданской войны. Будучи некогда экспериментальным проектом, самодостаточным и на 100% экологичным, Арк из дома своих основателей превратился из-за глобальных катаклизмов в пристанище для многочисленных беженцев.

Настроения двух групп накалились до предела, и теперь судьба Арка зависит от тех, кто одержит победу — Служба безопасности или силы Сопротивления.