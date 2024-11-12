Началось открытое бета-тестирование военной стратегии Broken Arrow

На просторах Steam стартовало открытое тестирование Broken Arrow — новой военной стратегии про современные конфликты. Разработчики предлагают опробовать командные сражения формата 5 на 5, где можно выступить за силы РФ или США.

Каждая из сторон получила по три направления развития: можно сделать ставку на бронетехнику, авиацию или десантные войска. Ну а победу в матчах приносит как захват ключевых точек, так и уничтожение вражеской техники. Кстати, за успехи в боях игроки получают рейтинг ELO — для любителей соревновательного геймплея.

Авторы постарались создать максимально комфортные условия для тестеров. Никаких соглашений о неразглашении — можно спокойно стримить игру и делиться впечатлениями. Да и сам доступ к бете получить проще простого: заходите на страницу Broken Arrow в Steam, жмёте зелёную кнопку «Запросить доступ» — и готово.

После этого в библиотеке сразу появится "Broken Arrow Playtest". Разве что для установки может потребоваться перезапустить Steam.