Broken Ranks меняется к лучшему - разработчики вводят уровни сложности для боссов ©

Как было объявлено ранее, Whitemoon Games продолжает вводить уровни сложности для все большего числа боссов в Broken Ranks. Работа распределена по нескольким обновлениям. Последнее добавляет возможность выбирать сложность инстанса для другой партии боссов.

«Возможность выбирать сложность боссов — это, на наш взгляд, безумно важный элемент хорошей MMORPG. Она расширяет контент, бросает вызов ветеранам и, прежде всего, разнообразит игровой процесс практически для всех», — говорит основатель мастерская, Кшиштоф Данилевич.

В настоящее время игроки могут использовать выбор сложности в некоторых случаях. У большинства из них есть три пути: Открытие, Приключение и Вызов, что означает легкий, нормальный и сложный режим соответственно. Разработчики объявили, что вскоре добавят в систему еще больше экземпляров боссов. Некоторые боссы и локации также получили изменения в механике.

Студия подчеркивает, что легкая сложность, предназначенная для двух игроков, дополнительно поддерживает прокачку питомца за счет бонусов к опыту. С другой стороны, самые сложные испытания ограничены специальными входными предметами, которые можно получить в инстансах любого типа.

«Хотя Broken Ranks вызывает ностальгию и напоминает игры старой школы, мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы работаем таким образом, чтобы одновременно сохранить атмосферу старой школы и охватить как можно больше игроков. Предпочтения игроков с годами изменились, и многие люди ищут MMORPG, в которых они могут играть небольшими группами. Поскольку это то, чего они хотят, мы даем им это. В Broken Ranks каждый найдет что-то для себя», — добавляет Данилевич.

Студия также поделилась дополнительной информацией о работе над мультиязычностью (возможность играть в игру на любом поддерживаемом языке, независимо от сервера). Бэкэнд для функционала практически готов. Тем не менее, студии все еще необходимо изменить дизайн чатов, чтобы они хорошо соответствовали новой функции, оставались интуитивно понятными и выполняли желаемые роли. Некоторое тестирование, конечно, также необходимо.

Broken Ranks является преемником MMORPG The Pride of Taern. Она может похвастаться уникальной пошаговой боевой системой и мрачным фэнтезийным миром с изометрической проекцией. Игра напоминает о такой классике, как серия HoM&M или Baldur's Gate. Искатели приключений смогут найти множество сюжетных квестов и огромный интересный мир, который можно исследовать в одиночку, в группе или с товарищами по гильдии.

Broken Ranks доступна на ПК через клиент.