Сценарист серии Broken Sword Стив Инс объявил об уходе на пенсию ©

Инс вышел в социальные сети, чтобы сообщить, что в феврале 2024 года он достигнет официального пенсионного возраста в Великобритании. Его карьера насчитывает 31 год работы в индустрии.

В своем заявлении Инс сказал: "Я много думал об этом в течение последних нескольких месяцев и решил, что с этого момента я прекращу работать над видеоиграми".

Мне очень нравилось работать над огромным количеством проектов на протяжении многих лет, так что это решение я принимаю не легкомысленно. Однако я обнаружил, что меня все больше тянет к написанию книг, особенно детских, и надеюсь, что те, кто захочет поддержать мою работу в будущем, прочтут мои истории

Самой первой его заслугой в видеоиграх была работа в качестве аниматора в игре Beneath a Steel Sky для Amiga CD32. Первой игрой, которую написал Инс, была Broken Sword: The Smoking Mirror для PC.

Инс также работал в качестве дизайнера и продюсера над игровыми играми. Среди его последних заслуг в области видеоигр - Resident Evil Village, Teras of Avia и The Bunker.