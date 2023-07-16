Авторы Bugsnax начали тизерить свой новый проект ©

Сооснователь и президент Young Horses Филипп Тибитоски написал в Twitter, что компания готова прекратить разговоры о своей предыдущей игре Bugsnax и начать говорить о своем новом проекте. Однако он не сообщил никаких подробностей о названии и жанре этой неанонсированной игры.

Судя по его последующему твиту, похоже, что на данный момент рассказывать особо не о чем, поскольку игра, судя по всему, находится на ранней стадии разработки. Он уточнил, что под "разговорами" он имел в виду неясные сообщения в течение нескольких лет, пока не объявил о выходе игры за 6 месяцев до ее запуска.

Bugsnax - это приключение от первого лица, в котором игроки отправляются в захватывающее путешествие, чтобы раскрыть правду о пропавшем исследователе. Центральным элементом игрового процесса является обнаружение и захват разнообразных видов Bugsnax. В игре представлено 100 различных существ. Жуконямки обитают в различных биомах острова и появляются в разное время суток.