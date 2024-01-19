Bulletstorm VR будет удалена из PlayStation Store с автоматическим возвратом средств из-за ошибок

Похоже, что у Bulletstorm VR, шутера от первого лица, который переносит одноименную игру, ранее выпущенную на ПК и консолях, в виртуальную реальность, есть серьезные технические проблемы, настолько, что Sony, похоже, решила удалить ее из PlayStation Store, осуществив автоматический возврат средств.

На данный момент новость поступает из Южной Кореи, поэтому мы ждем каких-либо подтверждений, чтобы иметь более четкое представление о том, что происходит, но сообщение, показанное на сопроводительном скриншоте, сообщает, что Bulletstorm VR «является продуктом, который не может быть использованн, включающий в себя незаконченный контент».

«Поэтому мы отменили вашу покупку и вернули сумму, потраченную с помощью метода оплаты, который вы использовали для покупки», — говорится далее. Судя по всему, сообщение пришло покупателю игры независимо, а не по запросу.