Bulletstorm VR будет включать два новых уровня Тришки Новак

Bulletstorm VR будет включать в себя два новых эксклюзивных уровня, в которых космический наемник Тришка Новак станет новым игровым персонажем, объявили издатель People Can Fly и разработчик Incuvo.

Bulletstorm VR ставит игроков игроков на место элитного крутого наемника, сражающегося со всеми — от сумасшедших рейдеров до колоссальных зверей размером с небоскреб с расширенным (и взрывным) научно-фантастическим арсеналом.

Bulletstorm VR расширяет этот хаос, добавляя контент, которого не было в оригинальной игре, включая новые уровни, на которых Тришка Новак играет роль крутой малышки, за которую можно играть, и которая охотится, чтобы отправить убийцу своего отца обратно в ад. Тришка владеет новым оружием «Энергетические клинки», которое может обезглавливать и расчленять врагов.

Bulletstorm VR выйдет для PlayStation VR2, SteamVR и Quest 18 января 2024 года.