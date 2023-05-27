Ютубер Alexander PolyAk опроверг связь Bully со вселенной GTA

Известный среди фанатов серии Grand Theft Auto ютубер Alexander PolyAK (Александр Поляк) выпустил видео с опровержением одного из самых крупных мифов франшизы GTA, который утверждает, что игра Bully относится к так называемой 3D-вселенной, в которую входят части GTA, начиная от GTA III и заканчивая GTA: San Andreas, а также дилогия стелс-игр Manhunt.
Миф держится на 5 основных утверждениях:
- Bully и GTA изданы одной и той же компанией - Rockstar, которая соединила GTA и Manhunt в одну вселенную.
- В GTA IV по телевизору можно увидеть Булвортскую Академию, в которой происходит действие игры Bully.
- NPC Bully упоминают Либерти-Сити из Manhunt и режиссёра Лайонела Старквезера из Manhunt.
- В миссии Final Interview Нико Беллик упоминает Булвортскую академию в своём резюме.
- В Bully присутствуют машины из GTA.
Александр прошёлся по каждому из фактов, приведя к ним аргументы. Так, например, тот факт, что Bully и GTA издавала одна и та же компания не говорит о том, что эти игры одна вселенная, поскольку у Rockstar были и другие крупные игры, которые не имеют отношения к вселенной GTA (Red Dead Redemption и L.A Noire). Более того, в Bully не появляются бренды, которые были использованы в качестве ассетов в GTA и Manhunt и могли быть использованы повторно в Bully, которая имеет схожий стиль графики.
Помимо этого в игре нет ни одного упоминания локаций или персонажей из GTA - вместо них персонажи Bully упоминают Лас-Вегас (который в GTA называется Лас-Вентурас), Голливуд (названный в GTA как Вайнвуд) и Бруклинский мост из Нью-Йорка (который в GTA III называется мост Каллахан, а в GTA IV, которая вышла после Bully, мост назван Брукхейвенским). На картах школьных уроков также отсутствует упоминание штатов Либерти и Сан-Андреас, вместо которого появляется реальные Калифорния, Невада и Нью-Йорк.
Появление Булвортской академии на телевиденье в GTA IV ютубер списал на удобное заимствование кадров, упомянув что в телепередачи не сказано название академии прямым текстом и сославшись на телевизионные кадры из L.A Noire и Red Dead Redemption в GTA 5, которые, как известно, не относятся ко вселенной GTA. Также, Александр заметил, что информация про упоминание Булвортской Академии в миссии Final Interview из GTA IV также не соответствует действительности: протагонист упоминает Булфордскую Академию. Аргумент о том, что название академии было якобы изменено в патче 1.14 также был разрушен тем, что такого патча просто не существует. А чтобы убедиться наверняка автор видео проверил непропатченную релизную версию GTA IV с Playstation 3, в которой также не было никаких упоминаний Булвортской академии.
Из упомянутых машин похожими на транспорт из GTA оказались только автомобили Stallion и Regina, которые Александр списал на отсылку. Остальной транспорт игры имеет большие отличия от авто из GTA.
Ну вот, а я думал что Билли вырос и сменил имя на Тревора.
Ютубер))) мне кажется пегач это как маленькое правительство, отупляет так же активно такими новостями местных пользователей.
Ну раз ютубер сказал....
ема, надо было ему диссертацию защищать на эту тему
официально по слухам на основе информации источников из близкого круга одного авторитетного ютюбера...