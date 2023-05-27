Ютубер Alexander PolyAk опроверг связь Bully со вселенной GTA ©

Известный среди фанатов серии Grand Theft Auto ютубер Alexander PolyAK (Александр Поляк) выпустил видео с опровержением одного из самых крупных мифов франшизы GTA, который утверждает, что игра Bully относится к так называемой 3D-вселенной, в которую входят части GTA, начиная от GTA III и заканчивая GTA: San Andreas, а также дилогия стелс-игр Manhunt.

Миф держится на 5 основных утверждениях:

Bully и GTA изданы одной и той же компанией - Rockstar, которая соединила GTA и Manhunt в одну вселенную. В GTA IV по телевизору можно увидеть Булвортскую Академию, в которой происходит действие игры Bully. NPC Bully упоминают Либерти-Сити из Manhunt и режиссёра Лайонела Старквезера из Manhunt. В миссии Final Interview Нико Беллик упоминает Булвортскую академию в своём резюме. В Bully присутствуют машины из GTA.

Упоминания связи GTA и Bully на фанатской GTA Wiki

Александр прошёлся по каждому из фактов, приведя к ним аргументы. Так, например, тот факт, что Bully и GTA издавала одна и та же компания не говорит о том, что эти игры одна вселенная, поскольку у Rockstar были и другие крупные игры, которые не имеют отношения к вселенной GTA (Red Dead Redemption и L.A Noire). Более того, в Bully не появляются бренды, которые были использованы в качестве ассетов в GTA и Manhunt и могли быть использованы повторно в Bully, которая имеет схожий стиль графики.

Помимо этого в игре нет ни одного упоминания локаций или персонажей из GTA - вместо них персонажи Bully упоминают Лас-Вегас (который в GTA называется Лас-Вентурас), Голливуд (названный в GTA как Вайнвуд) и Бруклинский мост из Нью-Йорка (который в GTA III называется мост Каллахан, а в GTA IV, которая вышла после Bully, мост назван Брукхейвенским). На картах школьных уроков также отсутствует упоминание штатов Либерти и Сан-Андреас, вместо которого появляется реальные Калифорния, Невада и Нью-Йорк.

Появление Булвортской академии на телевиденье в GTA IV ютубер списал на удобное заимствование кадров, упомянув что в телепередачи не сказано название академии прямым текстом и сославшись на телевизионные кадры из L.A Noire и Red Dead Redemption в GTA 5, которые, как известно, не относятся ко вселенной GTA. Также, Александр заметил, что информация про упоминание Булвортской Академии в миссии Final Interview из GTA IV также не соответствует действительности: протагонист упоминает Булфордскую Академию. Аргумент о том, что название академии было якобы изменено в патче 1.14 также был разрушен тем, что такого патча просто не существует. А чтобы убедиться наверняка автор видео проверил непропатченную релизную версию GTA IV с Playstation 3, в которой также не было никаких упоминаний Булвортской академии.

Из упомянутых машин похожими на транспорт из GTA оказались только автомобили Stallion и Regina, которые Александр списал на отсылку. Остальной транспорт игры имеет большие отличия от авто из GTA.