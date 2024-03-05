Новый трейлер Bulwark: Falconeer Chronicles демонстрирует возможности градостроения

Bulwark: Falconeer Chronicles от Tomas Sala выходит в этом месяце, и разработчик-одиночка выпустил новый интригующий трейлер. Демоверсия вышла в январе для всех платформ, но пользователь Discord "Crushius" получил доступ к полной версии. За 32 часа, используя инструменты строительства игры, они создали то, что вы видите ниже.
20 000 различных построек и 100 000 новых жителей — это невероятная сеть старых и новых зданий. Некоторые участки соединяются между собой мостами, а в небе курсируют дирижабли. В сочетании с атмосферой и временем суток это подчеркивает, насколько запутанными и великолепными могут быть некоторые города.
Конечно, это не просто строительство, ведь игроки должны готовиться к боям в реальном времени, создавать альянсы и в конечном итоге обеспечивать выживание своего города. Bulwark: Falconeer Chronicles поступит в продажу 26 марта по цене $19,99 на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и PC.