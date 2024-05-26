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Burggeist 2025 г.
Экшен, Стратегия
7 1 оценка

Состоялся анонс Burggeist - необычного стратегического экшена

Talendor3
Новости

Японская инди-студия Ghrian анонсировала игру Burggeist - экшен с элементами стратегии в реальном времени.

Сюжет повествует о математике по имени Игнас, чья жена Люсиль много лет назад по неизвестным причинам впала в кому. Попытки вернуть её к жизни были неудачны, но однажды его падчерица Этуаль получила нужную информацию. И теперь Игнасу предстоит выстроить огромную башню в 5000 этажей, но у героя будет помощник в виде ходячей крепости под названием Burggeist. В сражениях герой будет использовать разницу высот и особенности ландшафта, а изучение мира откроет новые навыки.

Официально дата выхода не объявлена, но по слухам игра выходит осенью в Steam. На данный момент нет информации о русскоязычной локализации и системных требованиях.

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Burggeist
2025 г.
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex40001

крепость духа.... такто может было бы и норм но вот это бубубу отталкивает \парижские мотивы аккордеона (неплохо)\ еще бы над дизайном поработать \ 5000 этажей на.... зачем? для чего? там 100 ну 1000 ты уже за е если на уровень от 4-20 минут

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Аристов--Черный

[звонок из Догтауна] "Господин Хансен выражает глубокое разочарование использованием названия его организации без согласия. Специалисты по решению кризисов уже в пути. Ожидайте."

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