Состоялся анонс Burggeist - необычного стратегического экшена

Японская инди-студия Ghrian анонсировала игру Burggeist - экшен с элементами стратегии в реальном времени.
Сюжет повествует о математике по имени Игнас, чья жена Люсиль много лет назад по неизвестным причинам впала в кому. Попытки вернуть её к жизни были неудачны, но однажды его падчерица Этуаль получила нужную информацию. И теперь Игнасу предстоит выстроить огромную башню в 5000 этажей, но у героя будет помощник в виде ходячей крепости под названием Burggeist. В сражениях герой будет использовать разницу высот и особенности ландшафта, а изучение мира откроет новые навыки.
Официально дата выхода не объявлена, но по слухам игра выходит осенью в Steam. На данный момент нет информации о русскоязычной локализации и системных требованиях.
крепость духа.... такто может было бы и норм но вот это бубубу отталкивает \парижские мотивы аккордеона (неплохо)\ еще бы над дизайном поработать \ 5000 этажей на.... зачем? для чего? там 100 ну 1000 ты уже за е если на уровень от 4-20 минут
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