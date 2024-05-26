Состоялся анонс Burggeist - необычного стратегического экшена

Японская инди-студия Ghrian анонсировала игру Burggeist - экшен с элементами стратегии в реальном времени.

Сюжет повествует о математике по имени Игнас, чья жена Люсиль много лет назад по неизвестным причинам впала в кому. Попытки вернуть её к жизни были неудачны, но однажды его падчерица Этуаль получила нужную информацию. И теперь Игнасу предстоит выстроить огромную башню в 5000 этажей, но у героя будет помощник в виде ходячей крепости под названием Burggeist. В сражениях герой будет использовать разницу высот и особенности ландшафта, а изучение мира откроет новые навыки.

Официально дата выхода не объявлена, но по слухам игра выходит осенью в Steam. На данный момент нет информации о русскоязычной локализации и системных требованиях.