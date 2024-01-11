Симулятор-песочница на тему кафе Cafe Owner Simulator вышел для Nintendo Switch

Издатель и разработчик инди-игр из Варшавы (Польша) RockGame S.A. объявил, что их песочница-симулятор на тему кафе Cafe Owner Simulator стал доступен для Nintendo Switch в Nintendo Eshop.

Разработчики сообщили, что на создание симулятора кафе их вдохновили игры-песочницы и симуляторы, где игроки могут создавать что-то свое, настраивать процессы, развивать свое творение, вкладывать в него душу и проявлять свою креативность. В Cafe Owner Simulator у вас есть такая возможность, цель RockGame — подарить миру игру — в которой каждый сможет реализовать свою мечту и открыть собственный ресторанный бизнес.

Как и любого владельца или руководителя ресторанного бизнеса в Cafe Owner Simulator вас ждет много работы и повседневных задач. Оплата счетов, управление сотрудниками, заказ еды, проверка состояния оборудования и его ремонт, борьба с различными вредителями и уборка помещений, работа на кассе и за стойкой кафе (пока вы не наймете для этого сотрудников), прохождение проверок пожарный инспектор, настройка и заказ рекламы, маркетинга, при необходимости можно взять кредит в банке, но лучше вовремя погасить, иначе будут проблемы и многое другое.