Казахи в шутере "Калибр" скоро получат легендарные образы для коллекции "Арыстан"

Создатели многопользовательского шутера «Калибр» решили порадовать своих казахских поклонников. В честь юбилея игры разработчики анонсировали пополнение коллекции «Арыстан» — легендарные образы под названием «Каракурт».

Интересно, что на этот раз команда решила отойти от привычного стиля презентации. Вместо эпичного трейлера с драматичной музыкой, авторы подготовили ролик с изрядной долей юмора. Более того, внимательные зрители смогут найти в нём множество забавных пасхалок.

Появятся эти образы в игре уже 23 октября.