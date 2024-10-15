ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Калибр 29.10.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.6 203 оценки

Казахи в шутере "Калибр" скоро получат легендарные образы для коллекции "Арыстан"

Lunersun
Новости

Создатели многопользовательского шутера «Калибр» решили порадовать своих казахских поклонников. В честь юбилея игры разработчики анонсировали пополнение коллекции «Арыстан» — легендарные образы под названием «Каракурт».

Интересно, что на этот раз команда решила отойти от привычного стиля презентации. Вместо эпичного трейлера с драматичной музыкой, авторы подготовили ролик с изрядной долей юмора. Более того, внимательные зрители смогут найти в нём множество забавных пасхалок.

Появятся эти образы в игре уже 23 октября.

-3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
bysaturn

Казах без понтов - беспонтовый казах.

Ну реклама довольно угарная

2
Diamond23

PG совсем поехал, всякую х*рь постят.

1
BigusDickus

вижу этот кадр

и думаю "что этот казах себе позволяет?"

0
Medya power

в комментариях унижают казах

-2