Казахи в шутере "Калибр" скоро получат легендарные образы для коллекции "Арыстан"

Создатели многопользовательского шутера «Калибр» решили порадовать своих казахских поклонников. В честь юбилея игры разработчики анонсировали пополнение коллекции «Арыстан» — легендарные образы под названием «Каракурт».
Интересно, что на этот раз команда решила отойти от привычного стиля презентации. Вместо эпичного трейлера с драматичной музыкой, авторы подготовили ролик с изрядной долей юмора. Более того, внимательные зрители смогут найти в нём множество забавных пасхалок.
Появятся эти образы в игре уже 23 октября.
Казах без понтов - беспонтовый казах.
Ну реклама довольно угарная
PG совсем поехал, всякую х*рь постят.
вижу этот кадр
и думаю "что этот казах себе позволяет?"
в комментариях унижают казах