Калибр 29.10.2019
5.5 156 оценок

Разработчики игры "Калибр" раскрыли детали события "Единый удар"

Степан Игнатьев Андреевич

С 26 апреля по 17 мая 2023 года в российском шутере "Калибр" будет доступно уникальное событие "Единый удар" с PvE режимом "Штурм" и общими наградами за прогресс всех участников.

Ключевым режимом является тематический "Штурм" с отдельной коллекцией солдат советско-американского подразделения. В отряде есть Шальной, Кормен, Тейл и Птица.

Создана специальная локация, по сюжету наши войска атакуют немецкий командный бункер. В режиме действуют особые варианты резервов (запас воды, морфин, короб с патронами).

Играя в праздничном режиме можно получать "Боевые заслуги", внося свой вклад в глобальную шкалу подарков.

Предусмотрено множество наград за общий и личный вклад, включая бустеры, контейнеры, эмблемы, эпический образ, кредиты и монеты.

ПК Трейлеры
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Roman123sadsaeqw

Я поражен, что в этой игре, кто-то для себя увидел интерес. Я пробовал, без комментариев.

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