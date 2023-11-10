Sledgehammer Games хотела сделать Advanced Warfare 2, но Activision сказала им работать над MW3

Игра стала результатом абсолютно нового подхода к созданию шутеров, став первым проектом созданным по новой трехлетней системе, рассчитанной на новейшие игровые системы. Новшества создания приносят новое в игру, в данном случае это перенос действий в недалекое будущее, где техническое снаряжение армии играет ключевую роль.

Не у всякого найдутся деньги на подобное, что и говорить о производстве передового снаряжения. Посему, производством, равно как использованием занимаются ЧВК, частные военные компании. Джонатан Айрос является создателем самой крупной ЧВК - Atlas Corporation, а его роль отдана знаменитому актеру Кевину Спейси.

Ландшафт, как и численность противника не имеют никакой силы, когда у вас есть отряд первоклассных бойцов облаченных в специальные экзоскелеты, способные обеспечить бойцу быстрый бег, невероятные прыжки, устойчивость к падениям, а иногда и специальный щит.

Динамики добавляет и остальное снаряжение бойца. Чего стоит одна граната способная самостоятельно найти противника. Или же звукопоглощающая мина, способная издавать колебания, поглощающие звук. Лазерное оружие, способное без особого шума уничтожить противника на гигантском расстоянии.

Техника также не отстает. Летающие мотоциклы, танки-пауки и многое другое. Война выходит на новый уровень, поднимая планку для будущих игр Call of Duty.