Sledgehammer Games хотела сделать Advanced Warfare 2, но Activision сказала им работать над MW3

Серия Call of Duty прошла через множество различных этапов. Она начиналась как исторический шутер про Вторую мировую войну, позволяющий игрокам лично пережить важные моменты истории. Затем она перешла в современную эпоху с очень успешной серией Modern Warfare, быстро превратившись из игры, повторяющей события, попавшие в заголовки газет, в захватывающий блокбастер о Третьей мировой войне. После того как фанаты устали от этого, Call of Duty кардинально изменила ситуацию и обратилась к будущему. В то время это вызвало много споров и критики, поскольку в таких играх, как Advanced Warfare, были добавлены реактивные ранцы, позволяющие быстрее и вертикальнее перемещаться.
Sledgehammer Games, похоже, была готова вернуться к этой серии. Согласно новому сообщению Джейсона Шрайера (Jason Schreier) из Bloomberg, компания Sledgehammer Games предложила руководству новую игру во вселенной Call of Duty: Advanced Warfare. Неясно, был ли это прямой сиквел или что-то другое, но ясно, что работа над Advanced Warfare велась. Новая игра должна была включать в себя новую кампанию, новый многопользовательский контент и больше зомби. К сожалению, не успел проект зайти далеко, как вмешалась Activison и сообщила Sledgehammer, что отказывается от новой игры Advanced Warfare в пользу Modern Warfare 3. Стоит отметить, что компания Sledgehammer Games выступила с заявлением, в котором опровергла некоторые утверждения, содержащиеся в сообщении Bloomberg, отметив, что команда гордится игрой, которую она выпускает на этой неделе.
"Мы гордимся тем, что являемся командой, возглавляющей работу над Modern Warfare III", - заявил глава студии Аарон Хейлон (Aaron Halon). "Мы упорно трудились, чтобы воплотить в жизнь эту идею, которая вынашивалась годами. Все, что говорят об обратном, просто неправда - это наша игра, и мы с нетерпением ждем возможности сыграть в нее по сети вместе со всеми вами".
Как сообщается, Modern Warfare 3 была создана для того, чтобы заполнить пробел в графике релизов Call of Duty. Activision посчитала, что проще сделать прямое продолжение прошлогодней игры, чем пытаться создать что-то совершенно новое к 2023 году. Будет ли Sledgehammer Games делать Call of Duty: Advanced Warfare 2 после выхода Modern Warfare 3, пока неизвестно. Sledgehammer Games работает над этой франшизой уже несколько лет, так что можно надеяться, что Activision позволит студии сделать то, к чему она, похоже, испытывает наибольшую страсть, но это еще предстоит выяснить.
Да в общем-то тоже не нужная игра.
Ну хз. AW последний норм сингл до Cold War.
К сожалению согласен, AW вполне был чёткий. Но вот Cold War вроде бы начался неплохо, но такое впечатление что вся сюжетка - это полсюжетки. Только думаешь что это только разогрев, а по факту просто слив. Это как если б AW закончилась на месте, где убиваешь первого антагониста
Действительно такое чувство будто вырезали контент после засады на американцев на станции дуга иль когда они атакуют место откуда должны были подорвать ядерные колодцы
Я конечно понимаю что Ghosts (Призраки) не в почёте, но это вполне вменяемая часть, не считая клиффхенгера - так лучше б сделали б сиквел, всё равно последние игры в серии проходятся в мгновение ока, так что больших трудов сделать ещё одну короткую игру им не составит
Я вот даже сегодня играю в АВ на плойке. Самая скило-зависимая часть.
Так онаж вроде провальная была поэтому и отказали в продолжении.
У игр серии Call of Duty был трехлетний цикл разработки. Поэтому каждый год выходили новые части, но не одной линейки. Modern Warfare вышла в 2019, потом MW2 в 2022 и в 2023 уже выкатили MW3. А вообще словил себя на мысли, что Cod скатился еще во времена PS4, хотя AW был хорош. Последующие части какой-то трэш особенно Vanguard и MW3. Смотришь на Killzone 2 с PS3 и реально выглядит круче нынешней колды. Конечно текстуры, и модельки в колде крутые, но атмосфера вся просрана. В Killzone чувствуется атмосфера жестокой войны, а в колде картонные пострелушки