Джейсон Шрайер рассказал о сложностях разработки Call of Duty Modern Warfare 3

В новом отчете, опубликованном Bloomberg, говорится, что разработка Call of Duty: Modern Warfare 3 была завершена менее чем за полтора года, что практически меньше половины трех лет, обычно необходимых для производства игр серии. Разработчики работали по ночам и выходным, чтобы уложиться в сроки, установленные Activision Blizzard.

По словам источников Джейсона Шрайера, такое сокращение времени разработки поставило под угрозу итоговое качество игры и способствовало негативным отзывам в прессе об однопользовательской кампании, которая, как мы знаем, помимо прочего, явно короче, чем в предыдущих играх Call of Duty.

Повторяя то, что сообщалось в последние месяцы, Bloomberg заявляет, что игра на самом деле родилась как расширение Modern Warfare 2. Однако из-за отсрочки выхода еще одной Call of Duty, запланированной на 2023 год, Activision Blizzard решила сделать ее «временным решением» для поддержания ежегодного темпа выпуска серии, превратив ее в полноценную игру и, как следствие, приведя к утомительным темпам производства

Некоторые анонимные сотрудники Sleldgehammer Games, которые также работали по ночам и выходным, чтобы завершить разработку, почувствовали себя преданными Activision Blizzard, поскольку руководство пообещало, что им больше не придется проходить интенсивный производственный цикл после запуска их предыдущей игры Call of Duty: Vanguard, которая, видимо, создавалась в аналогичных условиях.

Далее в отчете поясняется, что в первые месяцы существования проекта история задумывалась как небольшой побочный продукт Modern Warfare, действие которого разворачивается в Мексике, и его, безусловно, легче реализовать за короткое время разработки. Однако летом прошлого года руководители Activision Blizzard решили перезагрузить историю и попросили Sledgehammer Games создать прямое продолжение Modern Warfare 2, посвященное злодею Владимиру Макарову. По сути, это вынудило команду начать новую одиночную кампанию примерно за 16 месяцев до релиза.

Разработчики также заявили, что они разочарованы тем, что контентом занимается Infinity Ward, студия Activision, обычно отвечающая за серию Modern Warfare, из-за неэффективности обмена отзывами и внесения значительных, иногда нежелательных изменений.

Очевидно, что к этой неофициальной информации следует относиться с долей скептицизма, даже если она исходит от такого авторитетного человека, как Джейсон Шрайер.