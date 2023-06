Activision вынуждает крупного поставщика читов Call of Duty закрыться ©

Activision заставила одного из крупнейших поставщиков читов для игр Call of Duty немедленно прекратить свою деятельность. Хотя это не решит всех проблем, это большой шаг в правильном направлении, чтобы сделать Call of Duty свободной от читеров, хотя существующие меры по борьбе с читерством в Modern Warfare 2 не совсем совершенны.



К сожалению, игры Call of Duty всегда имели большие проблемы в этом плане. И она не одинока. Если шутер мультиплеерный, то в ней всегда найдется читер. Это печальная реальность онлайн-игр. В третьем сезоне Call of Duty: Modern Warfare 2 появилось больше античитерских обновлений, но это не принесло значительного эффекта, поскольку читеры продолжают бесчинствовать на онлайн-серверах. Как бы студия ни старалась, геймеры всегда найдут способ обойти эти меры, и более радикальные меры по борьбе с читерами могут оказаться более эффективными.

Поставщиком читов, о котором идет речь, является Mobius. Реддитор texzone опубликовал скриншот из чата, подтверждающий получение от Activision приказа о прекращении своей деятельности. Другие читеры восприняли эту новость не очень хорошо: сообщение получило 50 ответов с эмодзи "клоуна". Конечно, есть одна вещь, которую они могли бы сделать, чтобы избежать всей этой ситуации - просто не читерить в Call of Duty.

В последнее время игровые студии сильно наседают на поставщиков читов. Совсем недавно один из продавцов читов для Destiny 2 проиграл судебный процесс Bungie, в результате чего он оказался должен студии миллионы. В данном контексте Activision проявила милосердие, сначала предоставив возможность поставщикам читов прекратить свою деятельность. Вполне возможно, что поставщики сами видели это дело и не особо хотели ввязываться в дорогостоящий судебный процесс против мегакорпорации. Это, безусловно, отличный подход. Попытка остановить читеров на внутриигровом уровне - это проигрышная битва, и если издатели поняли это, то геймеры могут ожидать большего количества подобных действий в будущем.