Игроки Call of Duty: Modern Warfare 2 очарованы новым скином, похожим на Иисуса ©

Поклонники Call of Duty: Modern Warfare 2 в настоящее время восхищены новым скином, добавленным в игру, который выглядит как Иисус Христос. Некоторые считают, что с новыми скинами Call of Duty становится похожей на Fortnite, но это последнее дополнение говорит об обратном.



Персонализация всегда была ключевой частью игры Call of Duty, но в последних играх этой долгоиграющей франшизы она действительно вышла на новый уровень. То, что в ранних играх начиналось с простых разблокируемых камуфляжей для оружия, постепенно превратилось в абсурдные скины для оперативников, которые действительно могут выбить игрока из колеи. Однако если геймеры будут продолжать покупать их, Activision с радостью будет их предоставлять. Хотя в этом есть смысл. Многие другие онлайн игры теперь имеют подобные безумные возможности кастомизации, и франшиза Call of Duty не хотела остаться позади нового поколения геймеров. В данном контексте это вполне понятный путь для серии.



Реддитор UnknownBot21 опубликовал изображение скина, и он, безусловно, имеет поразительное сходство с тем, как Иисус обычно изображается во многих СМИ. Определяющими чертами являются струящиеся каштановые локоны и кустистая борода, которые этот скин подчеркивает со стилем. Выпущенный как часть комплекта Age of the Viking, он даже не выглядит слишком неуместным. Это лучше, чем выпуск однотипные скины. "Иисус", по крайней мере, имеет свой собственный отличительный вид.

Другие пользователи в этой теме, конечно, отпускали много шуток по поводу скина "Иисус", один геймер заявил, что "p2w способность - ходить по воде", а недостатком скина является то, что он занимает "3 дня на перерождение". К счастью, различные оперативники в Call of Duty: Modern Warfare 2 на самом деле не дают игрокам никаких преимуществ.



Будет интересно посмотреть, что ждет Call of Duty: Modern Warfare 2 в будущем. В ближайшие несколько недель стартует четвертый сезон, и геймеры возлагают на него большие надежды после третьего сезона.