Слух: в Call of Duty: Modern Warfare 3 будут карты из прошлых игр серии ©

В преддверии скорого официального анонса Call of Duty: Modern Warfare 3 по сети стали распространяться интересные слухи непосредственно о содержимом шутера. Согласно последней информации, фанаты получат много карт из прошлых частей популярной франшизы. Разработчики шутера переработали и в значительной мере улучшили локации из оригинальной Modern Warfare 3, Call of Duty 4: Modern Warfare и других игр серии.

Автором утечки выступил пользователь с ником Metaphor. Он утверждает, что был участником закрытого тестирования шутера и видел большинство карт шутера лично. Если верить его словам, вместе с выходом Call of Duty: Modern Warfare 3 будет представлена огромная карта для бесплатной королевской битвы. На ней можно будет найти большое количество зданий и разнообразных локаций, которые были вдохновлены Верданском из Warzone.

Для сетевой части Call of Duty: Modern Warfare 3 разработчики готовят возвращение нескольких хорошо знакомых для фанатов карт. В шутере было замечено несколько популярных локаций из самой первой Call of Duty: Modern Warfare и оригинальной Modern Warfare 3. Судя по всему, разработчики собираются расширять список знакомых карт путем выпуска регулярных обновлений.

Официальные подробности Call of Duty: Modern Warfare 3 должны появиться в начале августа, когда состоится премьера пятого сезона в Call of Duty: Modern Warfare и Warzone.