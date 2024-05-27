Энтузиаст сравнил графику в Hellblade 2 и The Last of Us Part 2 Remastered

ElAnalistaDeBits сравнил Senua's Saga: Hellblade 2 и The Last of Us Part 2 Remastered, чтобы выяснить, в какой из двух игр графика лучше.
В случае с работой Naughty Dog сравнение не очень честное: хотя ремастер и был принят во внимание, сама игра была разработана для значительно менее мощного оборудования по сравнению с нынешними платформами.
Впрочем, любопытства ради отметим, что превосходство Hellblade 2 в плане эффектов, в частности теней и освещения, очевидно, а вот модели персонажей в The Last of Us Part 2 выглядят более чем достойно.
Учитывая то, что разработчики из Naughty Dog смогли сделать на визуальном и художественном уровне, используя PS4 в качестве эталона, будет очень интересно посмотреть, что студия сможет показать в своей грядущей работе.
Уровень графики топчется на месте,а системные требования улетели в космос 🤦♂️
В комментариях тут у каждого минимум 4070 super.
Увы, но нет)
Там в принципе сравнивать то не особо есть что. Персонажи с похожей детализацией будут потому что модели персонажей одинаковыми способами создаются. Окружение в ХБ2 будет на совершенно другом уровне, потому что там и подход совершенно другой к его созданию и даже способ рендеринга этого изображения другой, современный, благодаря анрилу пятому, в тлоу 2 же используется старый классический подход к созданию окружения.
И так ясно, что на графику и звук (единственные достоинства игры) сделан акцент
При равном весе в +-70Гб прохождение Хеллблейд 2 занимает около 8 часов, Тлоу 2 - 40
Ну конечно хелблейд 2 по лучше будет смотреться, но игра сама по себе душнильная! тлоу 2 по интереснее будет. Да и к тому же ждем пк версию мб улучшат графон и будет +- одинаково
Два красивых шлака сравнили, результат известен. Красиво, но шлачно.