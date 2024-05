Энтузиаст сравнил графику в Hellblade 2 и The Last of Us Part 2 Remastered

ElAnalistaDeBits сравнил Senua's Saga: Hellblade 2 и The Last of Us Part 2 Remastered, чтобы выяснить, в какой из двух игр графика лучше.

В случае с работой Naughty Dog сравнение не очень честное: хотя ремастер и был принят во внимание, сама игра была разработана для значительно менее мощного оборудования по сравнению с нынешними платформами.

Впрочем, любопытства ради отметим, что превосходство Hellblade 2 в плане эффектов, в частности теней и освещения, очевидно, а вот модели персонажей в The Last of Us Part 2 выглядят более чем достойно.

Учитывая то, что разработчики из Naughty Dog смогли сделать на визуальном и художественном уровне, используя PS4 в качестве эталона, будет очень интересно посмотреть, что студия сможет показать в своей грядущей работе.