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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
6.9 416 оценок

Энтузиаст сравнил графику в Hellblade 2 и The Last of Us Part 2 Remastered

butcher69
Новости

ElAnalistaDeBits сравнил Senua's Saga: Hellblade 2 и The Last of Us Part 2 Remastered, чтобы выяснить, в какой из двух игр графика лучше.

В случае с работой Naughty Dog сравнение не очень честное: хотя ремастер и был принят во внимание, сама игра была разработана для значительно менее мощного оборудования по сравнению с нынешними платформами.

Впрочем, любопытства ради отметим, что превосходство Hellblade 2 в плане эффектов, в частности теней и освещения, очевидно, а вот модели персонажей в The Last of Us Part 2 выглядят более чем достойно.

Учитывая то, что разработчики из Naughty Dog смогли сделать на визуальном и художественном уровне, используя PS4 в качестве эталона, будет очень интересно посмотреть, что студия сможет показать в своей грядущей работе.

-7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Phandle

Уровень графики топчется на месте,а системные требования улетели в космос 🤦‍♂️

7
СнопакДоминатор

В комментариях тут у каждого минимум 4070 super.

3
NeroFillingreen СнопакДоминатор

Увы, но нет)

0
Contriver

Там в принципе сравнивать то не особо есть что. Персонажи с похожей детализацией будут потому что модели персонажей одинаковыми способами создаются. Окружение в ХБ2 будет на совершенно другом уровне, потому что там и подход совершенно другой к его созданию и даже способ рендеринга этого изображения другой, современный, благодаря анрилу пятому, в тлоу 2 же используется старый классический подход к созданию окружения.

4
nemezzzz

И так ясно, что на графику и звук (единственные достоинства игры) сделан акцент

При равном весе в +-70Гб прохождение Хеллблейд 2 занимает около 8 часов, Тлоу 2 - 40

3
Олег Фамилия

Ну конечно хелблейд 2 по лучше будет смотреться, но игра сама по себе душнильная! тлоу 2 по интереснее будет. Да и к тому же ждем пк версию мб улучшат графон и будет +- одинаково

-2
Deveron

Два красивых шлака сравнили, результат известен. Красиво, но шлачно.

-8
AndruhaGruz
3