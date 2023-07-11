В Call of Duty: Warzone 2.0 появятся суперспособности из сериала "Пацаны" ©

Сразу после анонса новых обликов для Call of Duty в виде героев из сериала "Пацаны", компания объявляет о расширении этого необычного кросовера. Во второй части четвертого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 игроков ждет контентное обновление. Игроки получат новое оружие, обновление карт и впервые для серии - суперспособности.

Согласно анонсу, суперспособности появится в королевской битве Call of Duty: Warzone 2.0. Они будут основаны на сериале "Пацаны" и призваны разбавить привычный геймплей шутера. Игроки смогут использовать "Мощный прыжок", "Электрическую ударную волна", "Лазерное зрение" и "Телепорт".

Суперспособности в Warzone 2.0 будет представлены в виде препарата "Временный V", который фигурировал в сюжете сериала. Препарат можно получить только в виде полевых модификаций, который можно будет найти на карте в самых разных местах. После применения такой модификации, игрок получает случайным образом одну из способностей.

Патч с супергеройскими способностями для Warzone 2.0 выйдет уже 12 июля. Также контент по сериалу "Пацаны" будет доступен в других режимах шутера.