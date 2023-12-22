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Call of Duty: Warzone 2.0 14.11.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.3 342 оценки

В Call of Duty запретили снежки

Simple Jack
Новости

Call of Duty запретила использование снежков в Warzone Gulag после того, как игроки обнаружили их смертоносный потенциал, сообщает Comicbook. Снежки были добавлены, чтобы привнести в игру немного новогоднего настроения. Неожиданная опасность этих праздничных снарядов стала очевидной после того, как в вирусных роликах, в том числе с участием популярного стримера Dr Disrespect, было показано, как игроки становятся жертвами метких бросков.

Сейчас не известно, вернутся ли когда-нибудь снежки. Возможно, их отключение — это лишь временная мера до устранения проблемы.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Swit-vlad

Они вообще тестируют что вводят?)) Смешно читать даже

8
dangerous_beast

Срочно вручите несколько оскаров этому блогеру, За актерскую игру))
А вообще я попробовал эти снежки на шипменте. Выглядит забавно, но быстро надоедает.

0
Ellie Williams

а что потом, в Call of Duty запретят стрелять?

0