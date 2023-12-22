В Call of Duty запретили снежки

Call of Duty запретила использование снежков в Warzone Gulag после того, как игроки обнаружили их смертоносный потенциал, сообщает Comicbook. Снежки были добавлены, чтобы привнести в игру немного новогоднего настроения. Неожиданная опасность этих праздничных снарядов стала очевидной после того, как в вирусных роликах, в том числе с участием популярного стримера Dr Disrespect, было показано, как игроки становятся жертвами метких бросков.

Сейчас не известно, вернутся ли когда-нибудь снежки. Возможно, их отключение — это лишь временная мера до устранения проблемы.