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Call of Duty: Warzone 2.0 14.11.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.5 387 оценок

В третьем сезоне королевской битвы Call of Duty: Warzone вернется обновленная карта "Остров Возрождения"

butcher69
Новости

Популярная в Call of Duty: Warzone карта "Остров Возрождения" вернется с запуском третьего сезона 3 апреля, и Activision выпустила новый трейлер, демонстрирующий предстоящую карту. На острове произошло несколько изменений, а также появилась новая снайперская винтовка.

"Остров Возрождения" не появлялся ни в консольной, ни в PC-версии Warzone с момента выхода Warzone 2, и хотя планировка в основном та же, со знакомыми точками интереса, карта не совсем такая, какой мы видели ее в последний раз.

Как показано выше, в начале трейлера вкратце показывают, как игроки пускают сигнальные ракеты и плавают в подводных туннелях, так что, похоже, появились новые хитрые способы передвижения по карте. Еще одним важным изменением карты является то, что маяк острова упал, причинив ущерб популярной тюрьме.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
___Ghost___

Карта понравилась в свое время, даже чаще залипал в ней чем в кб

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