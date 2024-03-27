В третьем сезоне королевской битвы Call of Duty: Warzone вернется обновленная карта "Остров Возрождения"

Популярная в Call of Duty: Warzone карта "Остров Возрождения" вернется с запуском третьего сезона 3 апреля, и Activision выпустила новый трейлер, демонстрирующий предстоящую карту. На острове произошло несколько изменений, а также появилась новая снайперская винтовка.

"Остров Возрождения" не появлялся ни в консольной, ни в PC-версии Warzone с момента выхода Warzone 2, и хотя планировка в основном та же, со знакомыми точками интереса, карта не совсем такая, какой мы видели ее в последний раз.

Как показано выше, в начале трейлера вкратце показывают, как игроки пускают сигнальные ракеты и плавают в подводных туннелях, так что, похоже, появились новые хитрые способы передвижения по карте. Еще одним важным изменением карты является то, что маяк острова упал, причинив ущерб популярной тюрьме.