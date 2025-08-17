Игрок создал петицию с требованием вернуть Warzone Mobile

Один из авторов контента по мобильным играм, известный под ником Azrael Up, создал петицию на платформе Change.org, призывающую компанию Activision пересмотреть решение о прекращении поддержки Warzone Mobile. В тексте обращения утверждается, что игра была новаторским опытом в жанре шутеров от первого лица на мобильных устройствах, предлагая уникальный геймплей и уровень погружения, не имевший аналогов.

Автор петиции признает, что проект сталкивался с проблемами оптимизации, особенно на устройствах среднего класса, но подчеркивает его неоспоримый потенциал. По мнению создателя, при должной доработке и поддержке игра могла бы вновь стать лидером в своем сегменте. На момент написания новости обращение собрало некоторое количество подписей от игроков, которые, несмотря на технические трудности, с удовольствием проводили время в проекте и хотели бы получить этот опыт снова.

Сторонники инициативы считают, что коллективное обращение поможет привлечь внимание к проблеме и продемонстрировать разработчикам наличие преданной аудитории, заинтересованной в возвращении игры. Петиция адресована непосредственно компании Activision.