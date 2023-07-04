65-летний геймер играет в World at War уже 15 лет - у него почти полмиллиона убийств ©

Когда многие из нас думают о пожилых людях, они представляются нам тихими пенсионерами, которые сидят в удобном кресле и предаются чтению или разгадыванию кроссвордов. На самом деле, возможно, в этом есть доля правды, но в мире нет недостатка в пожилых людях с удивительными интересами. К ним относится 65-летний мужчина, который последние 15 лет увлеченно играет в Call of Duty: World at War, добиваясь удивительных результатов.

Его гордый зять отправился на Reddit, чтобы поделился этой историей. В подтверждение этой информации интернет-пользователь приложил скриншот внутриигровой статистики своего тестя. Оказывается, за все это время заядлый геймер совершил почти полмиллиона убийств в сетевом режиме World at War (чуть более 294 000 смертей), из которых почти 20 000 были вызваны выстрелами в голову.

Под постом развернулась бурная дискуссия, в ходе которой интернет-пользователи начали сентиментально вспоминать Call of Duty: World at War. В этой игре, дебютировавшей в 2008 году, был представлен ряд решений, которые были усовершенствованы в таких сериях, как Black Ops или Modern Warfare. Это была также первая игра в серии с режимом "Зомби".

Как уже упоминалось, World at War до сих пор имеет активный онлайн. Согласно данным SteamDB, в среднем 400-600 человек ежедневно играют в игру в Steam.

В прошлом году в сети появился слух о том, что Activision планирует обновить старые игры CoD, включая World at War. И хотя этот вопрос в итоге затих, многие геймеры, включая вышеупомянутого 65-летнего мужчины, наверняка будут рады ремастерам классических шутеров.