Call of Duty: WWII теперь доступна в Game Pass

Это довольно важный день для Game Pass. Но не из-за количества игр, появившихся на платформе, а из-за того, что в число добавленных игр вошла еще одна игра Call of Duty - COD WWII. Теперь общее количество игр COD в составе XGP достигло четырех: Modern Warfare II (2022), Modern Warfare III (2023) и Black Ops 6 уже доступны для подписчиков PC и Ultimate Game Pass.

СаІІ of Duty: WWII - это игра, вышедшая в 2017 году и являющаяся одной из последних, в которой присутствует исторический сеттинг, уходящий корнями в прошлое, в первую очередь, конечно же, во Вторую мировую войну. Разработанная Sledgehammer Games, игра отличается более ограниченной и «тяжелой» системой передвижения, соответствующей историческому контексту сеттинга, а оружие, снаряжение и транспортные средства взяты непосредственно из того периода.

Помимо однопользовательской кампании, в игре есть и многопользовательская, включающая в себя нацистскую версию популярного режима «Зомби».