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Captain Blood 2025 г.
Экшен, Слэшер, От третьего лица
7.3 130 оценок

Пиратский экшен "Приключения Капитана Блада" выйдет 6 мая

butcher69
Новости

6 мая на всех основных платформах выйдет пиратский экшен "Приключения Капитана Блада" от издателя SNEG и разработчиков Seawolf Studio и General Arcade. Игра станет настоящим любовным письмом фанатам старой школы, предлагая линейный экшен с элементами QTE и насыщенные пиратские приключения.

«Captain Blood - это любовное письмо из ушедшей игровой эпохи, когда вы могли начать и закончить веселую, линейную и QTE-тяжелую игру за выходные, и у вас еще оставалось время, чтобы обсудить характеристики консолей нового поколения», - сказал в пресс-релизе соучредитель SNEG Артем Щуйко. «В создание этой игры было вложено столько любви и страсти, начиная с оригинальной команды разработчиков и заканчивая нашей командой в SNEG Ltd. Мы знаем, что геймеры, молодые и старые, жаждали пиратских приключений старой школы, и вот они здесь!»

Изначально игра планировалась к выпуску в 2010 году, но была отложена из-за банкротства издателя. Теперь, спустя 15 лет, "Капитан Блад" готов вернуться, сохранив атмосферу и ретро-стиль тех лет, но с доработанной механикой для современного игрока.

Вы играете за капитана Блада — смелого пирата, спасая дочь магистрата и участвуя в захватывающих битвах с пушками, мечами и многочисленными врагами. Игра обещает множество ярких комбо и эпических финишеров, а также дикие приключения, полные пиратских штучек.

25
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
TRADS80

Я в нее играл на ВДНХ когда там проходила выставка игровая. Это было когда многие кто посещает сей сайт ещё не родились. Стар Ситизен учись как надо долго делать игры.

10
NiftyLysanor

Да, были времена. Можешь вспомнить, что тебя конкретно из игр там удивило и какой это был год?

1
Аналиус NiftyLysanor

я таким как он хедшоты на карте меншон ставил в окне за кт

0
Спектр Зис

Это то, чего нам так не хватало.

5
Spillik

Ждём восторженные отзывы от игроков, что прошли игру на ютубчике и по рецензиям.

2
besnovaty1986

Слитый билд ранее, отличный экшн!

2
Niko71790

успехов этой игре, все соскучились по пиратской тематике

2
utmuk

Так она же утекла уже некоторое время назад. Я её и прошёл всю

1
Anton Shvyrkov

А что? Выглядит интересно. И даже графоний не страшный. В вишлист однозначно.

1
bubenson

А эта же игра была в свое время заброшена, потом слита в сеть фактически готовая и теперь таки решили выпустить финалку?

1
AndralStormborn

Помню в детстве читал книгу про капитана Блада, было интересно

1
Sanek Win

заказал

1
Pravdarub

Оно живое.

0
Чебурешник

Игра станет настоящим любовным письмом фанатам старой школы

2010 год это не старая школа.

0
Hall_1920

Она основана на Гофе. Буквально старая школа

0
xel32

Я ж надеюсь там есть изменения со слитого билда который можно скачать с этого самого сайта бесплатно?

0
Саша Лайк

Я эту игру давно уже на ютубе видел.Её ж вроде сливали в сеть,то ли разрабы то ли нашел кто на чердаке.

0
Hall_1920

Я хочу только 1, НОВУЮ ИГРУ +. Я правда бы играл в неё очень часто. ВОТ НАСТОЛЬКО ОНА МНЕ ПОНРАВИЛАСЬ!!!!!!!!

-1
пекабир
сохранив атмосферу и ретро-стиль тех лет

как они лихо вывернули "мыльный графон и лоупольные модельки с убогой анимацией"

-3