Пиратский экшен "Приключения Капитана Блада" выйдет 6 мая

6 мая на всех основных платформах выйдет пиратский экшен "Приключения Капитана Блада" от издателя SNEG и разработчиков Seawolf Studio и General Arcade. Игра станет настоящим любовным письмом фанатам старой школы, предлагая линейный экшен с элементами QTE и насыщенные пиратские приключения.

«Captain Blood - это любовное письмо из ушедшей игровой эпохи, когда вы могли начать и закончить веселую, линейную и QTE-тяжелую игру за выходные, и у вас еще оставалось время, чтобы обсудить характеристики консолей нового поколения», - сказал в пресс-релизе соучредитель SNEG Артем Щуйко. «В создание этой игры было вложено столько любви и страсти, начиная с оригинальной команды разработчиков и заканчивая нашей командой в SNEG Ltd. Мы знаем, что геймеры, молодые и старые, жаждали пиратских приключений старой школы, и вот они здесь!»

Изначально игра планировалась к выпуску в 2010 году, но была отложена из-за банкротства издателя. Теперь, спустя 15 лет, "Капитан Блад" готов вернуться, сохранив атмосферу и ретро-стиль тех лет, но с доработанной механикой для современного игрока.

Вы играете за капитана Блада — смелого пирата, спасая дочь магистрата и участвуя в захватывающих битвах с пушками, мечами и многочисленными врагами. Игра обещает множество ярких комбо и эпических финишеров, а также дикие приключения, полные пиратских штучек.