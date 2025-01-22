Пиратский экшен "Приключения Капитана Блада" выйдет 6 мая

6 мая на всех основных платформах выйдет пиратский экшен "Приключения Капитана Блада" от издателя SNEG и разработчиков Seawolf Studio и General Arcade. Игра станет настоящим любовным письмом фанатам старой школы, предлагая линейный экшен с элементами QTE и насыщенные пиратские приключения.
«Captain Blood - это любовное письмо из ушедшей игровой эпохи, когда вы могли начать и закончить веселую, линейную и QTE-тяжелую игру за выходные, и у вас еще оставалось время, чтобы обсудить характеристики консолей нового поколения», - сказал в пресс-релизе соучредитель SNEG Артем Щуйко. «В создание этой игры было вложено столько любви и страсти, начиная с оригинальной команды разработчиков и заканчивая нашей командой в SNEG Ltd. Мы знаем, что геймеры, молодые и старые, жаждали пиратских приключений старой школы, и вот они здесь!»
Изначально игра планировалась к выпуску в 2010 году, но была отложена из-за банкротства издателя. Теперь, спустя 15 лет, "Капитан Блад" готов вернуться, сохранив атмосферу и ретро-стиль тех лет, но с доработанной механикой для современного игрока.
Вы играете за капитана Блада — смелого пирата, спасая дочь магистрата и участвуя в захватывающих битвах с пушками, мечами и многочисленными врагами. Игра обещает множество ярких комбо и эпических финишеров, а также дикие приключения, полные пиратских штучек.
Я в нее играл на ВДНХ когда там проходила выставка игровая. Это было когда многие кто посещает сей сайт ещё не родились. Стар Ситизен учись как надо долго делать игры.
Да, были времена. Можешь вспомнить, что тебя конкретно из игр там удивило и какой это был год?
я таким как он хедшоты на карте меншон ставил в окне за кт
Это то, чего нам так не хватало.
Ждём восторженные отзывы от игроков, что прошли игру на ютубчике и по рецензиям.
Слитый билд ранее, отличный экшн!
успехов этой игре, все соскучились по пиратской тематике
Так она же утекла уже некоторое время назад. Я её и прошёл всю
А что? Выглядит интересно. И даже графоний не страшный. В вишлист однозначно.
А эта же игра была в свое время заброшена, потом слита в сеть фактически готовая и теперь таки решили выпустить финалку?
Помню в детстве читал книгу про капитана Блада, было интересно
заказал
Оно живое.
Игра станет настоящим любовным письмом фанатам старой школы
2010 год это не старая школа.
Она основана на Гофе. Буквально старая школа
Я ж надеюсь там есть изменения со слитого билда который можно скачать с этого самого сайта бесплатно?
Я эту игру давно уже на ютубе видел.Её ж вроде сливали в сеть,то ли разрабы то ли нашел кто на чердаке.
Я хочу только 1, НОВУЮ ИГРУ +. Я правда бы играл в неё очень часто. ВОТ НАСТОЛЬКО ОНА МНЕ ПОНРАВИЛАСЬ!!!!!!!!
как они лихо вывернули "мыльный графон и лоупольные модельки с убогой анимацией"