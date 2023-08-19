/В России снимут свою версию мультфильма "Тачки" под названием "Копейка" /

Кинокомпания «Гром» планирует снять мультфильм «Копейка». Он станет российским аналогом «Тачек» от студии Pixar.
На кадре из презентации — несколько героев будущего мультика. Их назвали Копейка (прототип — ВАЗ-2101), Запик (ЗАЗ-969), Веста (Лада Веста), Красавчик (Лада Нива Tрэвел) и Умник (Лада Ларгус).
Российскими автомобилями дело не ограничится. По сюжету они будут путешествовать по миру, побывают в Китае, Индии, арабских странах. В соответствии с регионом станет меняться и их окружение
«Наша история тоже начинается в «Артреке» будущего — это лагерь для молодых машинок, где встречаются наши герои, знакомятся. Оттуда начинается наше приключение. Мы объездили почти полмира. Мы были в Якутии, в ледяных лабиринтах, в индийских трущобах, в Китае, объездим весь мир, и опять вернемся в наш «Артрек», Крымский мост. Для детей это битвы, это экшн, это роуд-муви, приключения, семья, любовь, предательство, дружба. Взрослые, наверное, увидят другую сторону нашего фильма», — поделилась режиссер-постановщик Наталья Нилова.
Детали и характеры отечественных машин-киногероев проработают совместно с их производителями. По словам создателей «Копейки», согласие принять участие в проекте дали практически все российские заводы, включая АвтоВАЗ и КамАЗ.
трепещи пиксар... мне кстать тоже уже сыкотно за то что получится из вот таких артов
Уже снимали что-то в подобном стиле, только там было про самолёты и ожидаемо это было тем еще днищем.
С копейкой будет тоже самое.
Сейчас тему замутили, что все мультфильмы полностью на бюджетные деньги делаются. Куют пока горячо.
А может свое что-то придумать, а не воровать чье-то? 🤔
а бентли депутатская?
Если анимация будет на уровне самих тачек то почему бы и нет.
а где Волга и Камаз???? И почему арты выглядят, как работа нейросети?
Одним из главных персонажей нужно сделать шестерку, которая вечно торчит в гараже потому что постоянно ломается. Было бы забавно
качество уже видно , все глаза и брови тупо cntrl C cntrl V
Это скорее аналог Баек Мэтра. и Копейка должна быть старичком или близко к этому - 53 года как-никак.
Очередная помойка кто это будет смотреть?
Импортозамещение
какое убожество.... неужто своих идей нет? была же мультипликация одна из ведущих в мире
/В России снимут свою версию мультфильма "Тачки" под названием "Копейка" /