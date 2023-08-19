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Cars: The Videogame 06.06.2006
8.3 85 оценок

В России снимут свою версию мультфильма "Тачки" под названием "Копейка"

Borovik-rus
Новости

Кинокомпания «Гром» планирует снять мультфильм «Копейка». Он станет российским аналогом «Тачек» от студии Pixar.

На кадре из презентации — несколько героев будущего мультика. Их назвали Копейка (прототип — ВАЗ-2101), Запик (ЗАЗ-969), Веста (Лада Веста), Красавчик (Лада Нива Tрэвел) и Умник (Лада Ларгус).

Российскими автомобилями дело не ограничится. По сюжету они будут путешествовать по миру, побывают в Китае, Индии, арабских странах. В соответствии с регионом станет меняться и их окружение

«Наша история тоже начинается в «Артреке» будущего — это лагерь для молодых машинок, где встречаются наши герои, знакомятся. Оттуда начинается наше приключение. Мы объездили почти полмира. Мы были в Якутии, в ледяных лабиринтах, в индийских трущобах, в Китае, объездим весь мир, и опять вернемся в наш «Артрек», Крымский мост. Для детей это битвы, это экшн, это роуд-муви, приключения, семья, любовь, предательство, дружба. Взрослые, наверное, увидят другую сторону нашего фильма», — поделилась режиссер-постановщик Наталья Нилова.

Детали и характеры отечественных машин-киногероев проработают совместно с их производителями. По словам создателей «Копейки», согласие принять участие в проекте дали практически все российские заводы, включая АвтоВАЗ и КамАЗ.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
BoT_TaK_BoT

трепещи пиксар... мне кстать тоже уже сыкотно за то что получится из вот таких артов

5
Shеpard

Уже снимали что-то в подобном стиле, только там было про самолёты и ожидаемо это было тем еще днищем.

Спойлер

С копейкой будет тоже самое.

5
hatenemy

Сейчас тему замутили, что все мультфильмы полностью на бюджетные деньги делаются. Куют пока горячо.

0
AlexFullBeast

А может свое что-то придумать, а не воровать чье-то? 🤔

4
Darkside1488

а бентли депутатская?

2
NarkoSky

Если анимация будет на уровне самих тачек то почему бы и нет.

1
Deowar

а где Волга и Камаз???? И почему арты выглядят, как работа нейросети?

1
Rey Harley

Одним из главных персонажей нужно сделать шестерку, которая вечно торчит в гараже потому что постоянно ломается. Было бы забавно

0
Baldurs Gate 3 шит игра

качество уже видно , все глаза и брови тупо cntrl C cntrl V

0
Gords

Это скорее аналог Баек Мэтра. и Копейка должна быть старичком или близко к этому - 53 года как-никак.

0
Анна Кранцове

Очередная помойка кто это будет смотреть?

0
RTYWD

Импортозамещение

-1
Oscilograf

какое убожество.... неужто своих идей нет? была же мультипликация одна из ведущих в мире

-2
The X-Files

/В России снимут свою версию мультфильма "Тачки" под названием "Копейка" /

-2