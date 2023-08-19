В России снимут свою версию мультфильма "Тачки" под названием "Копейка"

Кинокомпания «Гром» планирует снять мультфильм «Копейка». Он станет российским аналогом «Тачек» от студии Pixar.

На кадре из презентации — несколько героев будущего мультика. Их назвали Копейка (прототип — ВАЗ-2101), Запик (ЗАЗ-969), Веста (Лада Веста), Красавчик (Лада Нива Tрэвел) и Умник (Лада Ларгус).

Российскими автомобилями дело не ограничится. По сюжету они будут путешествовать по миру, побывают в Китае, Индии, арабских странах. В соответствии с регионом станет меняться и их окружение

«Наша история тоже начинается в «Артреке» будущего — это лагерь для молодых машинок, где встречаются наши герои, знакомятся. Оттуда начинается наше приключение. Мы объездили почти полмира. Мы были в Якутии, в ледяных лабиринтах, в индийских трущобах, в Китае, объездим весь мир, и опять вернемся в наш «Артрек», Крымский мост. Для детей это битвы, это экшн, это роуд-муви, приключения, семья, любовь, предательство, дружба. Взрослые, наверное, увидят другую сторону нашего фильма», — поделилась режиссер-постановщик Наталья Нилова.

Детали и характеры отечественных машин-киногероев проработают совместно с их производителями. По словам создателей «Копейки», согласие принять участие в проекте дали практически все российские заводы, включая АвтоВАЗ и КамАЗ.