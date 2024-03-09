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CarX Street 22.04.2022
Мультиплеер, Гонки, Автомобили
6.2 25 оценок

Опубликованы системные требования для ПК версии CarX Street

KAMA33
Новости

Разработчики из российской студии CarX Technologies раскрыли системные требования для ПК версии игры, которая станет доступна в раннем доступе в Steam к концу 2024 года.

Разработчик также объявил, что в ПК версии проекта CarX Street будет встроен античит, горный район будет доступен с самого начала, также будет представлена система друзей и возможность создавать кастомные лобби для игры с друзьями. Интерфейс будет переработан с учетом удобства игроков. Планируется выпустить консольные версии игры на Xbox и Sony PlayStation, однако их релиз состоится позже, чем на PC.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core I5-8400;
  • Оперативная память: 8 Гб;
  • Видеокарта: NVIDIA Geforce GTX 1050 Ti (4 Гб);
  • Место на диске: 6 Гб.

Рекомендованные системные требования:

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800x;
  • Оперативная память: 16 Гб;
  • Видеокарта: NVIDIA Geforce RTX 2060 Super (8 Гб);
  • Место на диске: 6 Гб.
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Richard Simons

зачем этому дерьму 2060 и 5800х , это че шутка ?

2
KDV88

по скринам год 2007 - я удивлен, думал она вышла давно а ее еще делает)

1
MORDORR

'' думал она вышла давно а ее еще делает) ''

Процесс работы над игрой был временно заморожен в связи с неуплатой за свет.

-2
Роман2006Рус

Все сойдет у меня на минималках

0
Lorenzo Lamas

зачем такой мощный проц 5800X и слабая видяха 2060 для такого проца

0
Hartelose

Требования для игры что выглядит графически лет на 10 назад в прошлое... Бредово мягко говоря. Ещё и ценник чувствую будет на уровне.

Впрочем, всё равно в это играть думающие не станут. После оригинальной NFS Most Wanted + The Run, нормального ничего из гонок не было. п.с. дело вкуса если что.)

0
SGate

Похоже Юнити движок

0
UndeniableDzvinka

Кому не терпится, все перечисленное присутствует в NFS Unbound

-1
Raphtallia

Господи, это что, игра с мобилок? спасибо не надо!

-2