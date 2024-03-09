Опубликованы системные требования для ПК версии CarX Street

Разработчики из российской студии CarX Technologies раскрыли системные требования для ПК версии игры, которая станет доступна в раннем доступе в Steam к концу 2024 года.
Разработчик также объявил, что в ПК версии проекта CarX Street будет встроен античит, горный район будет доступен с самого начала, также будет представлена система друзей и возможность создавать кастомные лобби для игры с друзьями. Интерфейс будет переработан с учетом удобства игроков. Планируется выпустить консольные версии игры на Xbox и Sony PlayStation, однако их релиз состоится позже, чем на PC.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core I5-8400;
- Оперативная память: 8 Гб;
- Видеокарта: NVIDIA Geforce GTX 1050 Ti (4 Гб);
- Место на диске: 6 Гб.
Рекомендованные системные требования:
- ОС: Windows 10;
- Процессор: AMD Ryzen 7 5800x;
- Оперативная память: 16 Гб;
- Видеокарта: NVIDIA Geforce RTX 2060 Super (8 Гб);
- Место на диске: 6 Гб.
зачем этому дерьму 2060 и 5800х , это че шутка ?
по скринам год 2007 - я удивлен, думал она вышла давно а ее еще делает)
'' думал она вышла давно а ее еще делает) ''
Процесс работы над игрой был временно заморожен в связи с неуплатой за свет.
Все сойдет у меня на минималках
зачем такой мощный проц 5800X и слабая видяха 2060 для такого проца
Требования для игры что выглядит графически лет на 10 назад в прошлое... Бредово мягко говоря. Ещё и ценник чувствую будет на уровне.
Впрочем, всё равно в это играть думающие не станут. После оригинальной NFS Most Wanted + The Run, нормального ничего из гонок не было. п.с. дело вкуса если что.)
Похоже Юнити движок
Кому не терпится, все перечисленное присутствует в NFS Unbound
Господи, это что, игра с мобилок? спасибо не надо!