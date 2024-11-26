Разработчики CarX Street анонсировали консольные версии своей гоночной игры

CarX Street в будущем появится на консолях PlayStation и Xbox. Разработчики поделились хорошими новостями — большая часть команды уже вовсю работает над консольными версиями популярного гоночного симулятора. Правда, когда именно ждать релиз, пока не говорят.

На ПК, Android и iOS игра уже доступна, и собирает в основном тёплые отзывы от игроков. Вот только недавно случилась небольшая неприятность с дополнением Sunset Speedway — оно почему-то пропало из Deluxe Edition.

Как выяснилось, во всём виноват Steam (если верить разработчикам) — он сам убрал DLC из комплекта и снизил цену с 2600 до 1888 рублей. Но создатели игры нашли выход — если вы купили Deluxe Edition 29 августа с 10 до 12 часов утра по Москве, просто напишите в поддержку. Покажите, что купили игру в это время, и вам сразу вышлют ключ от дополнения.