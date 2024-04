Пиксельная приключенческая игра Castaway получила геймплейный трейлер

Студия-оазработчик Canari Games представила новый приключенческий 2D-экшен под названием Castaway. Игра, вдохновленная классикой вроде The Legend of Zelda: A Link to the Past, выполнена в симпатичном пиксель-арте, а одним из ее главных преимуществ является доступность для всех возрастов.

В Castaway игроки оказываются на месте Мартина, чей космический корабль потерпел крушение на неизведанном острове. Питомец Мартина оказался в заложниках у враждебных существ, и ему предстоит собрать оружие и отправиться на спасение похищенного товарища. В игре есть 3 боя с боссами в сюжетном режиме, а также режим "Выживший", в котором игрокам предстоит проходить все более сложные испытания на протяжении 50-этажной башни.

По пути игроки получат доступ к различным видам оружия и должны будут выбрать подходящий инструмент для выполнения задания. Это может быть и крюк для повышения мобильности, и кирка для увеличения силы, и даже обычный меч для повышения скорости.

Доступность - одна из ключевых особенностей игры, позволяющая игрокам всех возрастов проходить игру в режиме "пацифист", в котором нет врагов, или в режиме "непобедимый", который делает игрока неубиваемым. Для тех, кто хочет испытать себя, есть режим "нечестной игры".

Дата выхода Castaway еще не определена, но Canari Games объявила, что игра выйдет на PC.