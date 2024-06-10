Cat Quest 3 получит демоверсию уже сегодня

В 2024 году не было недостатка в масштабных ролевых играх, но для тех, кто ищет относительно более легкое приключение в этом жанре, Cat Quest 3 выглядит игрой, на которую стоит обратить внимание. Компания-разработчик The Gentlebros и издатель Kepler Interactive представили новый трейлер игры на недавней выставке PC Gaming Show.

Трейлер получился коротким, но в нем можно увидеть множество интригующих моментов, демонстрирующих бои, морской геймплей, исследование карты мира и многое другое, а также ролевые механики и разнообразие построек. Для поклонников двух предшественников игра, безусловно, выглядит так, будто она опирается на их фундамент с некоторыми многообещающими изменениями и улучшениями.

Между тем, демоверсия игры также выйдет для ПК сегодня, 10 июня, в рамках Фестиваля Steam "Играм быть". Те, кто играет на Switch, конечно же, уже имеют доступ к демо-версии с апреля.

Cat Quest 3 выйдет 8 августа для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.