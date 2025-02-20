Фэнтезийная стратегия Cataclismo выйдет из раннего доступа в конце марта

Темная фэнтезийная стратегия в реальном времени Cataclismo готова покорить игроков в финальной версии! 20 марта 2025 года игра получит долгожданное обновление 1.0 на платформы Steam, GOG и Epic Games Store. В обновлении предстоит многое новое: завершающие главы кампании, новый биом, а также обновленный игровой режим.

Основные новшества включают:

Новый строительный предмет для телепортации юнитов, доступный ранее только для сторонников Kickstarter.

Финальная версия режима "Выживание", с новыми рогульными механиками и улучшениями качества жизни.

Биом "Глубины", добавляющий уникальные механики света и темноты.

Опалиновые ужасы, более опасные и злобные версии существ Тумана.

Шесть новых миссий для завершения кампании.

Обновление для героя Айрис Ренегат с новым набором умений.

С момента релиза в раннем доступе в июле 2024 года, игра получила множество обновлений и улучшений.