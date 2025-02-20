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Cataclismo 22.07.2024
Стратегия, Строительство, Тактика, Tower defence
7.5 35 оценок

Фэнтезийная стратегия Cataclismo выйдет из раннего доступа в конце марта

butcher69
Новости

Темная фэнтезийная стратегия в реальном времени Cataclismo готова покорить игроков в финальной версии! 20 марта 2025 года игра получит долгожданное обновление 1.0 на платформы Steam, GOG и Epic Games Store. В обновлении предстоит многое новое: завершающие главы кампании, новый биом, а также обновленный игровой режим.

Основные новшества включают:

  • Новый строительный предмет для телепортации юнитов, доступный ранее только для сторонников Kickstarter.
  • Финальная версия режима "Выживание", с новыми рогульными механиками и улучшениями качества жизни.
  • Биом "Глубины", добавляющий уникальные механики света и темноты.
  • Опалиновые ужасы, более опасные и злобные версии существ Тумана.
  • Шесть новых миссий для завершения кампании.
  • Обновление для героя Айрис Ренегат с новым набором умений.

С момента релиза в раннем доступе в июле 2024 года, игра получила множество обновлений и улучшений.

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