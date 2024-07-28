Мрачная фентезийная стратегия Cataclismo получила обновление с режимом песочницы

Менее недели назад Cataclismo, сочетание градостроительной стратегии и стратегии в жанре Tower Defense, дебютировала в раннем доступе Steam. Игра, опубликованная Hooded Horse, была встречена очень тепло и до сих пор сохраняет высокий процент положительных отзывов в Steam. В качестве благодарности разработчики из Digital Sun в первом патче добавили в игру режим песочницы.

Как следует из названия, новый вариант игрового процесса позволяет вам дать волю своему творчеству. Вы можете строить, не беспокоясь о материалах. Кроме того, вы сами решите, сколько врагов появится в данной волне.

Также стоит взглянуть на текущие обзоры игры. Как уже упоминалось, Cataclismo имеет очень высокий процент положительных отзывов в Steam. На момент, у игры 959 обзоров, 94% из которых положительные.