Мрачная фентезийная стратегия Cataclismo стартовала в раннем доступе Steam

Мрачная фэнтезийная RTS Cataclismo от Hooded Horse и Digital Suns вышла в раннем доступе Steam. Возглавьте крепостные стены специально построенной крепости, отбросьте тьму и держитесь от превосходящих сил противника как можно дольше в нескольких игровых режимах. Игра будет локализована с английского на немецкий, французский, испанский, польский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский языки.

Первоначальное предложение раннего доступа будет включать:

Основная кампания, состоящая из обучения и одиннадцати уровней, распределенных по двум отдельным биомам, с появлением дополнительных уровней в раннем доступе.

Режим схватки с двумя различными уровнями в двух биомах.

Бесконечный режим с одним биомом и процедурно сгенерированными картами.

Комплексный и подробный редактор уровней, в котором сообщество может создавать собственные карты с использованием двух основных биомов, а также официальная поддержка для обмена этими картами.

Дополнительный контент для всех игровых режимов будет добавлен во время раннего доступа.