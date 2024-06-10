Новый трейлер Cataclismo раскрывает дату выхода на ПК

Погрузитесь в эпическую борьбу за выживание человечества в этой игре от создателей Moonlighter и The Mageseeker. Cataclismo — это уникальное сочетание элементов обороны крепости и стратегии в реальном времени, которое перенесёт вас в мир, окутанный таинственным и зловещим туманом.

Вы окажетесь в роли защитника последнего оплота человечества — города, который пока ещё не пал перед натиском тьмы. Вам необходимо укрепить его стены и башни, создав неприступную крепость, способную выдержать любую осаду. И конечно же оборона — это лишь часть вашей миссии. Чтобы спасти мир от тумана, вам предстоит возглавить отважную экспедицию в разрушенные земли и найти способ очистить их от скверны.

Жизнь внутри крепости кипит: вы должны развивать производство, строя особые здания и повышая уровень процветания. Каждый ваш шаг вперед открывает доступ к новым сооружениям, более мощным войскам и разрушительному оборонительному арсеналу. Чем выше уровень процветания вашего города, тем легче будет пережить осаду и дать отпор силам тьмы.

В этой игре каждый воин вашей армии обладает уникальными способностями и преимуществами, которые нужно учитывать при разработке тактики обороны. Расположение бойцов играет ключевую роль — даже метр высоты может стать решающим фактором в битве. Вы вольны самостоятельно расставлять на карте метких лучников, способных поражать врагов на расстоянии, взрывных пушкарей, чья мощь способна пробить любую броню, и крепких метателей, готовых отразить натиск противника. А теперь представьте, как эта тщательно продуманная расстановка оживает во время осады, и ваши воины слаженно работают вместе, отражая атаки монстров. Главное, не забудьте и о ловушках — стратегически расположенные, они могут стать вашим секретным оружием, ломая планы врага и внося хаос в его ряды.

Стоит отметить, что Cataclismo — это не только сюжетная кампания для одного игрока. Разработчики подготовили множество дополнительных режимов, которые привнесут разнообразие в игровой процесс и бросят вам новые вызовы.

В режиме выживания вам предстоит отражать бесконечные волны кошмарных существ, становящихся все сильнее с каждым раундом. Сможете ли вы продержаться достаточно долго, чтобы поставить новый рекорд?

Если же вы хотите дать волю своему творческому потенциалу, то режим строительства — это то, что вам нужно. Здесь вы сможете создавать свои собственные крепости без ограничений и давления со стороны монстров. Экспериментируйте с различными конфигурациями, находите новые тактические решения и совершенствуйте свои навыки строителя и стратега.

А для тех, кто ищет быстрые и интенсивные сражения, режим стычек предлагает серию заранее созданных хитроумных уровней, каждый из которых потребует от вас максимальной концентрации и тактического мышления.