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Cataclismo 16.07.2024
Стратегия, Строительство, Тактика, Tower defence
6.1 11 оценок

Новый трейлер Cataclismo раскрывает дату выхода на ПК

butcher69
Новости

Анонсированная в прошлом году игра Cataclismo от Digital Sun выйдет 16 июля на ПК. В мире, где ужасающий туман порождает Ужасы, человечество борется за выживание. Королевство может оказаться потенциальным бастионом против них, но игроки должны укрепить его стены и создать оборонительные сооружения, чтобы дать им отпор.

Днём игроки собирают ресурсы, создают стены и ловушки, расставляя войска. Механика строительства очень похожа на LEGO, но когда наступает ночь, вы должны быть готовы к встрече с Ужасами. Будьте осторожны - когда они разрушают стены, падающие кирпичи могут убить их и ваши войска.

Знание лучших мест для размещения войск и использования их навыков очень важно для выживания. Более мощные здания, войска и снаряжение открываются на более высоких уровнях благосостояния. Помимо 30-часовой кампании, в игре есть режим выживания, в котором можно сражаться с постоянными волнами, и творческий режим, в котором можно строить без ограничений и сражений. В режиме Skirmish вам предстоит решать заранее подготовленные задачи.

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