Стратегия Cataclismo выйдет во втором квартале 2024 года

Студия Digital Sun объявила, что стратегия в реальном времени про строительство средневековых крепостей Cataclismo выйдет на PC (через Steam) во втором квартале 2024 года. При этом от услуг компании Humble Games по дистрибуции решено отказаться — Digital Sun издаст игру собственными силами.

Стройте и защищайте башни и стены осажденного человечества, пытающегося выжить в мире, окутанном опасным туманом. Поколения выросли, чтобы противостоять потоку бледных монстров, скрывающихся в дымке под последним человеческим городом...

Помимо одиночной кампании, Cataclismo также предлагает режимы «Выживание», «Творчество» и «Схватка», каждый из которых предлагает уникальные способы игры.

Ранее Digital Sun разработала популярную ролевую игру Moonlighter (продано более двух миллионов копий) и получивший признание критиков спин-офф League of Legends The Mageseeker: A League of Legends Story.