Темная фэнтезийная стратегия в реальном времени Cataclismo выйдет 22 июля

Hooded Horse сообщила, что предстоящая игра Cataclismo от Digital Sun в жанре осадной обороны теперь выходит на ПК в раннем доступе Steam 22 июля 2024 г. Это следует из того, что игра получила более 200 000 добавлений в списки желаний в Steam, и дополнительное время гарантирует, что и Hooded Horse, и разработчики смогут подготовить все необходимое для успешного запуска.
Cataclismo — это стратегия в реальном времени в жанре темного фэнтези о строительстве замков по кирпичику и защите от превосходящих сил противника как можно дольше. Игроки будут проектировать крепости, оптимизировать производство в цитадели, обучать и размещать широкий спектр войск и принимать важные тактические решения, сражаясь за последний оплот человечества.
Первоначальная сборка Cataclismo для раннего доступа будет включать:
- Основная кампания, которая изначально включает в себя обучение и одиннадцать уровней, распределенных по двум различным биомам. Больше уровней будет добавлено по пути к 1.0.
- Режим схватки с двумя разными уровнями и биомами.
- «Бесконечный» режим, который находится только в одном биоме, но включает процедурно сгенерированные карты.
- Всеобъемлющий и подробный редактор уровней, где сообщество может создавать свои собственные карты, используя два основных биома, а также официальную поддержку для обмена этими картами.
В период раннего доступа будут добавлены дополнительные биомы, функции и режимы, включая дополнительный контент для режима игры Endless и новые уровни для основной кампании.
Игра будет локализована с английского на немецкий, французский, испанский, польский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский языки.