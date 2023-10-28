Цифровая версия настольной игры CATAN - Console Edition выйдет на Nintendo Switch 9 ноября

CATAN — Console Edition появится на Nintendo Switch. Начиная с 9 ноября 2023 года владельцы Nintendo Switch смогут играть в популярную настольную игру с друзьями и семьей на диване, в Интернете или в дороге. Официальная консольная версия популярной международной настольной игры находится в разработке благодаря Dovetail Games при помощи команды Nomad Games.

Игроки погрузятся в яркую анимированную доску, населенную персонажами, занимающимися сельским хозяйством и добычей ресурсов, овцами, бродящими по своим гексам, и грабителем, ожидающим момента, чтобы двигаться. Корабли занимают окружающие гавани, а поселения и города появляются по мере того, как игроки продолжают строить и торговать друг с другом. Успех приходит с зарабатыванием победных очков, которые можно получить различными способами, включая строительство «самой длинной дороги» или накопление «самой большой армии». Победные очки также зарабатываются при строительстве городов и поселений, а также за счет тактического использования карт развития.

Пакет расширения «Помощники» добавляет дополнительный уровень стратегии (и веселья) в базовую игру CATAN, вводя 12 персонажей, известных как «Помощники». Каждый Помощник обладает своими уникальными и специализированными навыками, которые дают игрокам стратегическое преимущество в развитии своих молодых сообществ в процветающие города. Правила и условия победы остаются такими же, как и в основной игре, но путь к ней более интригующий. Чтобы использовать это расширение, игрокам необходимо убедиться, что у них есть базовая игра CATAN — Console Edition.

Кросс-игра позволяет геймерам Nintendo Switch наслаждаться CATAN – Console Edition вместе с игроками на других консолях. Одиночные игроки могут сражаться с различными персонажами ИИ, основанными на знаниях CATAN, которые обладают уникальными навыками и атрибутами в строительстве и торговле.