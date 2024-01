Разработчики Celeste выпустили бесплатную 3D-версию платформера

Студия Extremely OK Games выпустила 3D-игру Celeste 64: Fragments of the Mountain. Она доступна всем желающим совершенно бесплатно.

Celeste64: Fragments of the Mountain напоминает Super Mario 64 для приставки Nintendo 64. Авторы сохранили оригинальные механики, но полностью перенесли игру из 2D в 3D.

Celeste — хардкорный платформер, в котором главная героиня Мэдлин пытается забраться на вершину горы. Игра полюбилась игрокам и критикам: в Steam у нее 97% положительных отзывов на основе почти 80 тыс. обзоров.