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Celeste 25.01.2018
Экшен, Инди, Платформер, Ретро
6.7 67 оценок

Разработчики Celeste выпустили бесплатную 3D-версию платформера

Simple Jack
Новости

Студия Extremely OK Games выпустила 3D-игру Celeste 64: Fragments of the Mountain. Она доступна всем желающим совершенно бесплатно.

Celeste64: Fragments of the Mountain напоминает Super Mario 64 для приставки Nintendo 64. Авторы сохранили оригинальные механики, но полностью перенесли игру из 2D в 3D.

Celeste — хардкорный платформер, в котором главная героиня Мэдлин пытается забраться на вершину горы. Игра полюбилась игрокам и критикам: в Steam у нее 97% положительных отзывов на основе почти 80 тыс. обзоров.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

Игрушка прикольная,но эти пиксели канечно

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