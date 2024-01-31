Разработчики Celeste выпустили бесплатную 3D-версию платформера

Хардкорный экшен-платформер от создателя TowerFall. Игра представляет собой классический платформер с огромным количеством локаций и высокой сложностью, где вам необходимо довести главного героя до вершины горы.

Ключевой особенностью игры является количество игровых локаций - 600 штук, каждая из которых имеет свою историю и геймплейные особенности. Celeste может похвастаться стильным пиксель артом, разнообразным геймплеем, высокой сложностью и интересным сюжетом.