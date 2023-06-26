Century: Age of Ashes 02.12.2021
5 38 оценок

Century: Age of Ashes теперь доступна на мобильных устройствах

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Procy_on
Новости

Изначально Century: Age of Ashes появилась на ПК (Steam и Epic Games Store). Несколько месяцев спустя она дебютировала на консолях текущего поколения. Теперь же она стала доступна на мобильных устройствах (Android и iOS).

Century: Age of Ashes - это условно-бесплатный онлайн-шутер 6-на-6 на командной основе, с ездой верхом на драконах. Вы настраиваете своего дракона, а затем участвуете в эпических воздушных сражениях на спинах своих созданий. Есть множество режимов игры: от обычных PvP-сражений до кооперативного PvE.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
DORAEMON1989

Интеренсая донатная помойка.
Похожа на квидич из Гарии поттера.

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