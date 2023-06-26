Century: Age of Ashes теперь доступна на мобильных устройствах ©

Изначально Century: Age of Ashes появилась на ПК (Steam и Epic Games Store). Несколько месяцев спустя она дебютировала на консолях текущего поколения. Теперь же она стала доступна на мобильных устройствах (Android и iOS).

Century: Age of Ashes - это условно-бесплатный онлайн-шутер 6-на-6 на командной основе, с ездой верхом на драконах. Вы настраиваете своего дракона, а затем участвуете в эпических воздушных сражениях на спинах своих созданий. Есть множество режимов игры: от обычных PvP-сражений до кооперативного PvE.