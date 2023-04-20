Объявлена дата выхода завораживающего инди-приключения Chants of Sennaar ©

Focus Entertainment и Rundisc объявили, что их очаровательная приключенческая головоломка Chants of Sennaar, в которой вы расшифровываете глифы, чтобы разгадать тайны забытых языков, выйдет 5 сентября. При запуске игра будет доступна на платформах PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam и Epic Games Store

Разделенные с незапамятных времен, Народы Башни больше не разговаривают друг с другом. Но говорят, что однажды Странник найдет в себе мудрость разрушить стены и восстановить Баланс. Исследуйте и откройте для себя захватывающий мир в красочной поэтической обстановке, вдохновленной мифом о Вавилоне, где люди забыли свое прошлое. Путешествуйте по бесконечным ступеням удивительного лабиринта, раскройте зловещую правду и раскройте тайны этого чарующего города, где древние языки являются и замком, и ключом.