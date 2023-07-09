Последнее дополнение для Chernobylite под названием Black Smoke выйдет позже намеченного срока

Научно-фантастическая ролевая игра ужасов на выживание Chernobylite, действие которой происходит в опустошенной Чернобыльской зоне отчуждения, должна была получить финальное дополнение Black Smoke в первой половине 2023 года, однако разработчики The Farm 51 объявили, что релиз отложен.
Мы прекрасно знаем, что вы с нетерпением ждете очередное, последнее DLC для Chernobylite — Black Smoke. Вопросов о новом контенте игры становилось все больше и больше, и они становились все сильнее по мере приближения к запланированному релизу. К сожалению, за последние несколько месяцев наши планы сильно изменились, что затянуло разработку DLC. Мы вынуждены отложить выпуск DLC. Когда наконец Black Smoke появится? Мы еще не установили дату, но, поверьте, вы узнаете ее в свое время.
Chernobylite доступна для Windows (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One.
Chernobylite это оТЛИЧНАЯ ИГРА!с удовольствием сыграю в дополнение
Какая же отвратительная игра. Она дает игроку делать выборы, но лол, потом если окажется, что выборы были не такие, как задумали разработчики, то ты не пройдешь игру, а игра отправит тебя в измерение, где ты сменишь свои выборы на верные.