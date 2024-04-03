Devolver Digital показала трейлер шутера Children of the Sun

Студия Devolver Digital и разработчик Рене Ротер выпустили обзорный трейлер игры Children of the Sun. В ролике показали механику управления пулей и сражения главной героини с культом. Авторы обещают экспрессивный и полный тайн сюжет.
На прохождение каждого уровня в игре дается лишь одна пуля. Ей можно облетать преграды, разгоняться, пробивать броню и менять цели. Также в игре будут элементы стелса и головоломки.
После выстрела игрок будет управлять снарядом и стараться убить всех противников. В бою можно использовать ловушки и окружение. Пользователи смогут соревноваться друг с другом и повышать свою позицию в таблице лидеров за повторное прохождение уровней.
Children of the Sun выйдет на PC 9 апреля 2024 года. В Steam уже можно сыграть в демоверсию.
какая-то древняя графика